Entradas a la Expo Rural del Prado: los precios, las bonificaciones y el acceso a Plaza Prado

Con descuentos superiores al 10% , quienes adquieran entradas para la Expo Rural del Prado a distancia tendrán un precio bonificado con relación al que pagarán quienes hagan la compra en las boleterías del predio de exposiciones , informó la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

De cara a la edición 121 de la exposición internacional de la gremial, que se hará del viernes 11 al domingo 20 de setiembre, la venta ya está disponible en el sitio expoprado.com y en los locales de la red Abitab en todo el país.

Para el acceso de lunes a viernes, la entrada general cuesta $ 350 para la venta por la web y en la red de cobranzas y $ 400 en boleterías del predio, y para concurrir los sábados y domingo los valores son $ 400 y $ 450, respectivamente .

Expo Rural del Prado: galpones remodelados y llenos en la edición de 2026.

Mundial de Criollos: León Salvaje, un caballo de cabaña Chimango y Sergio Rochet, ganó el Freno de Oro

MGAP anunció apoyo por más de US$ 4 millones para granjeros afectados por el temporal en Salto

Hay un leve incremento, de $ 10 por entrada, con relación a los precios de hace un año.

Desde la ARU se señaló que la compra a distancia es útil para la gente y no solo por un precio que es menor, también porque le facilitará el acceso, evitando colas que suelen generarse en los puntos de venta y acceso ubicados sobre las avenidas Buschental y Lucas Obes y sobre la calle Atilio Pelossi.

Eso es válido especialmente para cada sábado y domingo, jornadas en las que si el estado del tiempo es favorable pueden concurrir en cada día decenas de miles de visitantes.

Este año la tradicional exposición con sede en la Rural del Prado podrá visitarse desde la hora 8:30 y hasta las 21, aunque luego en cada jornada habrá actividades adicionales.

El ingreso para todos los escolares y menores de 10 años es gratuito.

Los días lunes y martes los mayores de 65 años abonarán $ 260 por la entrada.

Los integrantes de excursiones procedentes del interior, acreditación en la web mediante, también abonarán $ 260, en ese caso cualquiera de los 10 días de la actividad.

Existen, además, descuentos de 20% con tarjetas del banco Santander y del Banco de la República.

La Expo Rural del Prado, desde el 11 de setiembre, se realizará durante 10 días. Foto: Juan Samuelle

Entradas para Plaza Prado

En el caso de las entradas para Plaza Prado, las generales tienen un costo de $ 650 y la venta se hará con el sistema de preventa Santander.

En el sitio expoprado.com hay un enlace que centros educativos gestionen el ingreso gratuito de docentes y alumnos.