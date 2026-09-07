Exportaciones de lácteos generaron un ingreso de más de US$ 600 millones en ocho meses

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones desde Uruguay de productos lácteos fue un 1% superior a la que se registró de enero a agosto de 2025, totalizando US$ 606 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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Considerando los cuatro productos involucrados, aumentó la facturación en leche en polvo entera y en leche en polvo descremada, no hubo cambios en quesos y se produjo una caída en manteca .

Medido por volumen, se embarcó más leche en polvo entera y manteca, pero menos leche en polvo descremada y quesos .

Comercio internacional de lácteos con leves cambios de precios en las nuevas referencias

Más del 40% de los ingresos por exportaciones ocurrieron por embarques de carne vacuna, celulosa y lácteos

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente y no solo para la agroindustria lechera, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo elaborado por los profesionales del INALE, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-agosto de 2026 y 2025:

Leche en polvo entera +3% con US$ 408 millones.

Leche en polvo descremada +2% con US$ 37 millones.

Quesos 0% con US$ 57 millones.

Manteca -2% con US$ 49 millones.

Si la lectura es del volumen colocado, en enero-agosto de 2026 se exportaron 141.965 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Leche en polvo entera +12% con 110.791 toneladas.

Leche en polvo descremada -3% con 11.080 toneladas.

Quesos -3% con 11.427 toneladas.

Manteca +15% con 8.667 toneladas.

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (78% del total embarcado) e ingreso (67% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-agosto de cada año, fue 9% menor en leche en polvo entera; 5% mayor en leche en polvo descremada; 2% superior en quesos; y 15% menor en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de agosto de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.719 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.525 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.158 por tonelada de para quesos.

US$ 5.352 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en agosto de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (23%), una baja en leche en polvo descremada (8%), una suba en quesos (1%) y un retroceso en manteca (21%).

Lo que pasó en 2025

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+13%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 964,5 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 el récord de 250.744 toneladas.

Clientes top: Argelia y Brasil

Concluidos los ocho meses iniciales de 2026, siempre con base en el análisis del Inale, medido en ingresos hubo dos mercados principales.

En enero-agosto Argelia fue el mercado líder con una participación de 30%, seguido por Brasil con el 29%, México con el 4%, Nigeria con el 4% y Mauritania con el 3%, con otros destinos explicando el 30% restante.

Mercado para leches en polvo

En agosto de 2026 el precio promedio pactado para la leche en polvo entera exportada por Sudamérica fue US$ 3.975/ton, con una baja de 0,6% respecto al mes anterior y está 5,4% por debajo del valor de agosto de 2025.

En agosto de 2026 el precio promedio pactado para la leche en polvo descremada exportada por Sudamérica fue US$ 3.500/ton, con un ascenso de 0,7% respecto al mes anterior y está 4,5% por encima del valor de agosto de 2025.

Fuente: informe de INALE elaborado por la Ing. Agr. Ana Pedemonte; la Ec. Mercedes Baraibar; y la Ec. Natalia Di Candia.