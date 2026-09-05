Devolución de Fonasa: cuánto se puede cobrar en setiembre, antes del cambio que dejará a algunos sin reintegro

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará el lunes 21 de setiembre de 2026 a pagar la devolución de excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondiente al año 2025.

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Las cifras oficiales muestran que unas 152.000 personas tienen saldo a favor para cobrar. En esta oportunidad, el monto total a devolver asciende a $ 8.676 millones, unos US$ 215,6 millones.

Tomando en cuenta la cantidad de personas incluidas, el monto promedio a recibir será de unos $ 57.078, equivalentes a aproximadamente US$ 1.418 por trabajador. Se trata de un promedio y el monto que recibirá cada persona puede variar según su situación particular.

Devolución Fonasa 2026: BPS habilitó la consulta para más de 152 mil beneficiarios y confirmó cuándo comienzan los pagos

¿Quiénes tienen derecho a la devolución de Fonasa?

Podrán tener devolución los trabajadores que durante 2025 hayan tenido un promedio de ingresos mensuales superior a $ 122.629. En el caso de jubilados y pensionistas, el promedio de ingresos mensuales deberá haber superado los $ 132.848. En ambos casos, se trata de valores nominales.

¿Cómo saber si tiene devolución de Fonasa ante BPS?

A partir del lunes 7 de setiembre, al mediodía, se habilitarán los canales de consulta.

Quienes tengan usuario personal BPS podrán acceder al monto y al cálculo de su devolución a través de la opción “Consultar detalle de devolución Fonasa”. Además, recibirán anticipadamente en su correo electrónico el recibo con el importe a cobrar.

Quienes no cuenten con usuario personal BPS podrán consultar únicamente si les corresponde o no una devolución a través de los siguientes canales:

Teléfono: 0800 2016.

WhatsApp Fonasa: 092 36 62 72.

Vía web: consulta de devolución de Fonasa para saber si está comprendido.

Cambios en el cálculo de Fonasa comenzarán a regir en 2027

El gobierno introdujo cambios en el cálculo de las devoluciones de Fonasa que comenzarán a regir en 2027.

El ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida.

El cambio en la metodología tendrá impacto sobre las futuras devoluciones. Según el nivel de ingresos y la composición del núcleo familiar, algunas personas dejarán de recibir devolución, mientras que otras continuarán percibiéndola, aunque por un monto menor, como explica esta nota.

Los cambios comenzarán a reflejarse en las devoluciones que se paguen en setiembre de 2027.

Cabe recordar que las devoluciones que se realizarán en setiembre de 2026 no tienen cambios, ya que corresponden a los aportes realizados durante 2025 y se calculan con la metodología anterior.