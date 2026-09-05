Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

El uruguayo Miguel Merentiel no será titular en Boca Juniors este sábado en un partido clave: el motivo

Miguel Merentiel no será de la partida ante Gimnasia de Mendoza, líder en soledad de la zona A del Torneo Clausura argentino

5 de septiembre de 2026 9:41 hs
Miguel Merentiel celebra su gol contra Recoleta por la Copa Sudamericana

Miguel Merentiel celebra su gol contra Recoleta por la Copa Sudamericana

Foto: EFE

El delantero uruguayo Miguel Merentiel no será titular este sábado cuando Boca Juniors enfrente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el líder de la zona A del Torneo Clausura argentino en el marco de la octava fecha, por decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Miguel Merentiel en un partido con Boca Juniors

Miguel Merentiel en un partido con Boca Juniors

Luego de un exigente partido ante Vélez por Copa Argentina y con la serie frente a San Pablo por Copa Sudamericana en el horizonte, lo cierto es que Boca también tiene bajas obligadas. Leandro Paredes y Milton Delgado no serán de la partida por distintas molestias musculares y apuntan a enfrentar al cuadro brasilero.

El único que se mantendría dentro del once es Álvaro Montero, que viene de ser el héroe ante el Fortín tapando dos penales en la tanda. En defensa, Dylan Gorosito reemplazaría al uruguayo Leandro Lozano; Nicolás Figal y Marco Pellegrino conformarían la zaga central; mientras que Matías Satas haría su estreno absoluto en Primera en lugar de Lautaro Blanco.

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Danubio sin hinchas y Nacional quiere seguir con el impulso del clásico; los detalles

Sin Luis Suárez y con varias sorpresas, Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA

En la delantera, Miguel Merentiel dejaría su lugar para que el ecuatoriano Enner Valencia haga su estreno en el Xeneize como titular, acompañado por el juvenil Leonel Flores que jugará por Sebastián Villa.

La posible formación de Boca Juniors

De esta manera, el 11 que piensa Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

¿A qué hora juega Boca Juniors y dónde verlo?

El Xeneize visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza hoy sábado a las 16:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Las más leídas

José Mourinho, técnico de Real Madrid, trató de "ingenuo" a Federico Valverde y a sus compañeros tras la derrota ante Betis por LaLiga de España

Otro dolor de cabeza para Diego Aguirre: Peñarol sumó a un nuevo futbolista lesionado en su plantel

Sin Luis Suárez y con varias sorpresas, Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA

Ronald Araujo debutó como titular con Liverpool y jugó por primera vez como lateral derecho; fue de los mejores, y ganaron de visita por la Premier League

Temas

Miguel Merentiel Boca Juniors

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos