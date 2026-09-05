El uruguayo Miguel Merentiel no será titular en Boca Juniors este sábado en un partido clave: el motivo

El delantero uruguayo Miguel Merentiel no será titular este sábado cuando Boca Juniors enfrente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza , el líder de la zona A del Torneo Clausura argentino en el marco de la octava fecha, por decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena .

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Merentiel, quién integra la primera lista que presentó Diego Forlán de cara a la fecha FIFA con la selección uruguaya , no jugará desde el arranque ya que el entrenador planea una rotación masiva en el equipo debido al desgaste físico realizado últimamente por la seguidilla de partidos, teniendo en cuenta los próximos compromisos.

Luego de un exigente partido ante Vélez por Copa Argentina y con la serie frente a San Pablo por Copa Sudamericana en el horizonte, lo cierto es que Boca también tiene bajas obligadas. Leandro Paredes y Milton Delgado no serán de la partida por distintas molestias musculares y apuntan a enfrentar al cuadro brasilero.

El único que se mantendría dentro del once es Álvaro Montero , que viene de ser el héroe ante el Fortín tapando dos penales en la tanda . En defensa, Dylan Gorosito reemplazaría al uruguayo Leandro Lozano ; Nicolás Figal y Marco Pellegrino conformarían la zaga central; mientras que Matías Satas haría su estreno absoluto en Primera en lugar de Lautaro Blanco.

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En la delantera, Miguel Merentiel dejaría su lugar para que el ecuatoriano Enner Valencia haga su estreno en el Xeneize como titular, acompañado por el juvenil Leonel Flores que jugará por Sebastián Villa.

La posible formación de Boca Juniors

De esta manera, el 11 que piensa Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

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El Xeneize visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza hoy sábado a las 16:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.