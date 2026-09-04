¿Listo para volver a las calles? Abrieron las inscripciones para la carrera Enfoque 5K Run-Bimbo Global Race 2026

La primavera en Montevideo es sinónimo de carreras de calle y la llegada de octubre marca el inicio de la temporada de las pruebas al aire libre, que está marcada a fuego por la Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026 , que se realizará el domingo 18 de octubre con dos competencias, una para niños y otra para adultos.

Las inscripciones ya están abiertas, habrá 5.000 cupos y la expectativa que genera volver a correr o caminar en las calles de Montevideo en el marco de la actividad física de una prueba de cinco kilómetros que recorrerá las calles del Parque Batlle .

El lanzamiento de la competencia se realizó este jueves en la Sala Oasis de Ciudad Deportiva Enfoque con la presencia de autoridades del gerente de deporte de la Secretaría Nacional del Deporte, y de los organizadores.

"El camino es la recompensa": la alegría de Diego Godín y de Andrés Scotti por haber recibido la visita del Maestro Tabárez

Enfoque inauguró su Arena en la ciudad deportiva y 8.000 metros cuadrados de infraestructura deportiva: un día lleno de emociones y un salto de calidad

Lugar de largada y llegada: Florencio Varela 3611 (sede de Centro Deportivo Enfoque)

Carrera de niños: hora 8, distancia 1 kilómetro

Carrera de adultos: hora 8.30, distancia 5 kilómetros

Cómo me puedo inscribir para la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

Las inscripciones se realizan a través de ticketfacil.uy.

Los precios están bonificados hasta el 29 de setiembre:

Niños y niñas: $ 650

Adultos: $ 950

Inscripciones a partir del 30 de setiembre:

Niños y niñas: $ 850

Adultos: $ 1.150

Los inscriptos en ambas categorías recibirán el kit que incluye camiseta oficial de la Enfoque 5K Run, mochila contenedora y pechera con chip de registro de tiempos. Además, cada participante recibirá una medalla.

Todos los participantes en la edición de 2026 accederán a un beneficio del 70% de descuento de la matrícula para asociarse a Centro Deportivo Enfoque.

Esta carrera forma parte de una iniciativa internacional de Grupo Bimbo que se realiza en 30 ciudades de 23 países.

La competencia tendrá categorías de premiación para los tres primeros puestos de damas, hombres, sillas de ruedas y discapacidad visual, con el objetivo de que la jornada sea una experiencia abierta e inclusiva.

También, como parte de la iniciativa solidaria, por cada inscripción Bimbo donará 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay, mientras que Enfoque destinará parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII.

El circuito de la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

El punto de largada es en Florencio Varela 3611 (sede de Centro Deportivo Enfoque) hacia el Este, luego a la derecha por Pedro Bustamante, a la derecha por Neyra, a la derecha por Alfredo Navarro. Circunvalación del Estadio por Américo Ricaldoni hasta monumento a la Carreta. Se baja por delante de la tribuna América por Francisco Vidiella, a la derecha por Ramón Benzano hacia la Pista de Atletismo; se gira en u para retornar por Benzano y Vidiella. Se circunvala la Carreta por calle Lorenzo Mérola. Se retoma Ricaldoni hacia el Este. A la izquierda por Santiago Gadea hacia la meta. Llegada en Santiago Gadea y Magariños Cervantes.

Este es el circuito:

Este es el recorrido de la carrera de 5 kilómetros de Enfoque

Daniel Leite: "Esta es una carrera icónica"

El gerente deportivo de la Senade, Daniel Leite, quien participó del lanzamiento de la prueba de cinco kilómetros se refirió a la carrera que se realizará el 18 de octubre: "Esta es una carrera icónica, que ya tiene muchos años, y que, además, tiene la particularidad de ser global porque se desarrolla en varios países, con un final en una sola ciudad. La Secretaría Nacional del Deporte no la organiza, pero la apoya, la auspicia y agradece, porque tenemos la obligación de garantizar el acceso a la actividad física y al deporte como derecho, y hay actividades que nosotros mismos desarrollamos en determinadas áreas, y hay otras que los privados y las empresas nos ayudan a hacer, lo cual nos quita peso de alguna manera y nos ayuda a cumplir el objetivo".

Daniel Leite, gerente nacional del Deporte en el lanzamiento de la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

"Esta carrera tiene la particularidad que por la distancia, relativamente corta y primera base de fondo, los cinco kilómetros, cualquier persona que hace poco o relativamente poco que comenzó a hacer actividad física puede participar. También es una carrera que se puede hacer caminando, sin llegar muy fuera de tiempo, por eso se transforma en la mejor opción de inicio de temporada. Esta carrera tiene esa particularidad de ser muy participativa, muy familiar, lo que le da un valor agregado porque hemos visto en las ediciones anteriores que participan familias completas".

Leites destacó el rol que tuvo la Intendencia de Montevideo en la difusión de las carreras de calles, que empezó en la década de 1990, y que se instaló como una actividad propia de los uruguayos en cada primavera.

"Montevideo ha sido pionero en este tipo de carreras, cuando nació la famosa San Felipe y Santiago. Luego hubo una época, hace muchos años cuando se hizo la carrera de Montevideo Shopping, en donde marcas de calzado deportivo empezaron a impulsar esta actividad que hizo que se fuera generando una necesidad participar de estas carreras. Entonces, eso implicó prepararse para la carrera y generó los hábitos de actividad física que tenemos hoy en la ciudad y en el país".

Andrés Scotti: un estímulo para que la gente se mueva

Andrés Scotti, uno de los directores de Centro Deportivo Enfoque, explicó lo que representa la organización de esta carrera: "Para nosotros el propósito institucional es seguir impulsando el estímulo para que la gente se mueva. Porque si me preguntás para que nació Enfoque te respondo que fue para ayudar a que la gente construya y mejore su bienestar. Ese es el punto de partida".

"Lo que generan las carreras en la vía pública es visibilizar la importancia del humano, del humano por sobre las máquinas. Entonces, la ciudad se tiene que pensar para las personas por sobre las máquinas, y en ese sentido entiendo que las carreras ayudan a a tomar un poquito más de conciencia desde ese lugar a nivel estado y a nivel social. A veces le prestamos más atención a las máquinas o ponemos el foco en otro lugar y nos olvidamos de nosotros, cuando nuestra mejor máquina y la que más tenemos que cuidar es esta (se señala su pecho en señal de su cuerpo). Entiendo que las carreras ayudan a visibilizar un poco eso del bienestar en uno", apuntó.

Andrés Scotti, director del Centro Deportivo Enfoque y Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay, en el lanzamiento de la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

Scotti reconoció que es muy complejo organizar estas pruebas y contó una charla que tuvieron con la División Tránsito de la Intendencia. "Ellos me decían: 'Nosotros tenemos que ordenar la ciudad por los vehículos', entonces, les planteaba, 'pará, pará, tenés que ordenar la ciudad por las personas'. Porque los vehículos son un medio para movernos, uno de los tantos, pero a la ciudad hay que ordenarla por la gente, entonces, desde ese lugar, entiendo que las carreras tienen que impactar con un buen criterio en la vida de todos nosotros. Especialmente nuestra carrera que se desarrolla en el medio de la ciudad, en el medio del barrio en el que tenemos mayor influencia y empujaremos a quienes son socios y quienes no lo son para que nos acompañen en todo esto"

El director de Enfoque explicó que la carrera es abierta para todo público, no solo para los socios de la institución.

"Es abierta para todos y queremos que la gente se sume a caminar, a compartir. No es una carrera para competir. Siempre digo: la competencia que tenemos es con nosotros, no con los demás, y desde ahí parte este espíritu de Enfoque".

Además apuntó: "Es importante generar la cultura de movimiento. Hay que salir del sillón, hay que salir de la pantalla, hay que empezar a socializar caminando, moviéndonos".

Scotti correrá junto a sus hijos, sus hermanos y su madre, como ya lo hizo en 2025, dijo.

Joaquín Martinol: el objetivo de llegar a 5.000 inscriptos

Joaquín Martinol, responsable de la puesta a punto en la calle de la carrera, explicó a Referí que esperan a unos 300 niños, y miles de adultos para completar el cupo de 5.000 corredores que tendrá toda la actividad.

Esta prueba está avalada por la Confederación Atlética del Uruguay, órgano rector del atletismo, y se desarrolla en un circuito oficial del campeonato.

A diferencia del recorrido de 2025, este año la competencia no ingresará en la pista de atletismo.

"Esta carrera es el lanzamiento de la temporada y, en mi opinión, es una de las más lindas, más preparadas y una de las más grandes que se desarrollan actualmente", apuntó.

Dijo que el año participaron 3.500 personas y para esta edición esperan a 4.500 o 5.000.

"La idea es que todos y cualquiera que esté medianamente entrenado pueda venir a participar, y también aquellos que estén en su casa puedan venir a combinar carrera con caminata porque no es necesario correr toda la carrera, también se puede caminar".