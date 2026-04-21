Enfoque inauguró su Arena en la ciudad deportiva y 8.000 metros cuadrados de infraestructura deportiva: un día lleno de emociones y un salto de calidad

Centro Enfoque inauguró la ampliación de su infraestructura en su ciudad deportiva en una jornada llena de emociones y que permitió comprobar el salto de calidad que dio en ocho años .

De pronto, un inmenso gimnasio genera la reacción de asombro en más de 200 invitados que recorren el nuevo estadio de 40 metros por 20 metros.

Para algunos representa ingresar a un gimnasio de una universidad de Estados Unidos, para otros admirar el desarrollo y crecimiento de un centro deportivo de primer mundo.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, tuvo palabras de reconocimiento por lo que representa para la sociedad, y el director Andrés Scotti se refirió al valor de construir bienestar.

Enfoque Andrea Hernandez

En todos los casos, Enfoque generó un sentido de pertenencia y de reconocimiento para el crecimiento de la infraestructura que se mide en números y que reflejan su crecimiento:

ampliación de 8.000 metros cuadrados

el total construido en la ciudad deportiva es de casi 20.000 metros cuadrados.

dos piscinas (una de 25 metros y otra de 13 m)

dos polideportivos

tres canchas con medidas reglamentarias

100 plazas más de estacionamiento interno privado

dos cargadores para autos eléctricos

Andrés Scotti: “Hicimos tres clubes”

Enfoque eligió el día de la celebración de su octavo aniversario, el 17 de abril, para la inauguración de la ampliación de su infraestructura deportiva.

Las emociones también estuvieron a flor de piel para Scotti, quien recordó el proceso que vivieron durante los últimos ocho años.

“Enfoque cumplió ocho años, y me dicen, ‘hicieron una obra’, y, ¿sabés qué respondo? Hicimos un club ahora, hicimos un club hace unos años e hicimos un club hace ocho años. Hicimos tres clubes, en definitiva, por los espacios y las dimensiones. Esto significa para mí seguir apostando a construir bienestar en mi país. Y eso nos tiene enamorados”, reflexionó el exfutbolista y director de Centro Enfoque.

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Para Scotti hay un solo camino: “Nuestro gran objetivo es construir bienestar, que la gente se enamore de la actividad para vivir mejor, para tener mejores ciudadanos y más armonía. Es todo lo que pretendemos. Cada persona que mejoramos, dándole el espacio para construir bienestar, nosotros podremos decir, misión cumplida”.

El exfutbolista fue quien empujó de este sueño que nació hace más de una década, y que lo tiene a diario en cada detalle de la vida del centro y en cada proyecto de crecimiento que se va transformando en realidad.

Durante el lanzamiento, en el que presentó las obras acompañado por Diego Godín y Mario Rebollo, también directores, le pidió al responsable del departamento físico (foto) que subiera al estrado para explicar lo que representa Enfoque. Para Scotti, el motor del centro son los funcionarios, que empujan a diario del gran sueño, y de los socios que llenan de deporte cada espacio.

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“En mi vida, los sueños han superado mi realidad. Y este es otro más. No imaginaba algo de esta magnitud, pero hoy es una realidad. Estoy feliz. Hay mucha gente que hace que esto suceda, mucha gente que empuja, y para mí se me hace muy fácil, con el tremendo equipo que tenemos, que genera con mucha confianza y adhesión. Ahí está el secreto, el equipo de trabajo”.

En la presentación, Scotti estuvo acompañado de sus cuatro hijos, y celebró este paso de una forma especial con ellos.

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“Amo y vivo mucho lo bien que hace moverse. Entonces, mi idea es transmitir lo mucho que me ha ayudado en mi vida, en mis mejores momentos, pero principalmente en mis peores momentos. Tener el movimiento como herramienta, como medicina para salir de esos lugares, es tremendo. Y Enfoque persigue eso”, concluyó.

Uno de los polideportivos fue denominado Andrés Scotti, en homenaje y reconocimiento a quien se transformó en el gran pilar.

El reconocimiento a Óscar Washington Tabárez

Cuando el exentrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, ingresó a la ciudad deportiva, aplausos sostenidos durante casi un minuto brindaron al primera emoción.

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El reconocimiento hacia quien condujo a la selección durante 15 años generó un clima especial.

Luego, durante el lanzamiento, fue distinguido con la nueva indumentaria de Enfoque.

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El director nacional de Deportes, Alejandro Pereda y el secretario de deportes de la Intendencia de Montevideo, Lionel de Mello, destacaron la calidad del complejo deportivo que late en el centro de la capital.

Por su parte, el responsable de marketing de Enfoque, Pablo Gobba, resumió el lanzamiento de esta forma: “Ver a los socios compartir y disfrutar nos impulsa. Saber que contamos con su confianza, aún más”.

Además destacó lo que representa para los socios para los planteles: “Esta ampliación permite que nuestros planteles sigan creciendo y más personas encuentren un lugar para entrenar y pasarla bien”.