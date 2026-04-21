Ignacio Ruglio publicó una carta para respaldar la continuidad de Diego Aguirre al frente de Peñarol: "No creo en los cambios abruptos"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio emitió este martes una larga carta, a través de un estado de WhatsApp, en la cual respaldó en su cargo al entrenador Diego Aguirre a pesar de los malos resultados que cosechó el club en sus últimos compromisos.

"Gracias al voto de la gente, llevo cinco años y medio como presidente del club, y en nuestra gestión siempre he intentado mantener el orden y el equilibrio necesario para que los procesos se cumplan. Es una convicción, y la he defendido en reiteradas oportunidades, varias de ellas muy notorias, como el caso de la continuidad de Pablo Bengoechea como director deportivo, de Mauricio Larriera como director técnico, y ahora de Diego Aguirre; y en otras instancias, no tan visibles, como el planteo de modificaciones a nivel de juveniles y de otros funcionarios de la Institución", agregó.

"En estas circunstancias, creo firmemente que los cambios son negativos para las instituciones y, quienes dirigimos clubes que generan tanta pasión, debemos mantener con firmeza el timón, no sacarnos la responsabilidad que nos corresponde y no tomar decisiones influidas por la presión de la gente", fundamentó.

"En los momentos difíciles es cuando es indispensable mantener la calma y trabajar juntos para revertir las dificultades. Estoy seguro de que yo, como presidente, he cometido errores que nos llevaron a fallar en asegurar el título de este Torneo Apertura, o haber ganado nuestro partido de local por la Copa, o haber dejado puntos claves para la Tabla Anual. Estoy seguro de que nuestro entrenador también los cometió y estoy seguro de que nuestros jugadores también lo hicieron", indicó.

"Sin embargo, no dejo de ver, que fuimos nosotros, los mismos, que con nuestros aciertos en estos últimos tres meses ganamos la Supercopa en una final con el CNdF, los que ganamos un clásico histórico en el Parque Central, los que hicimos un buen partido en Colombia para traernos un punto, y los mismos que, al día de hoy, vamos segundos en este Apertura y, por ende, en la Tabla Anual, detrás de Racing", agregó.

"Podría detallar muchísimas razones por las cuales no creo en los cambios abruptos ni en los cierres de ciclos en circunstancias como esta. Solo podría llegar a esa decisión si percibiera en algún técnico que hay falta de compromiso, falta de trabajo, deshonestidad o falta de respeto a Peñarol y a nuestra historia. Nada de eso sucede hoy. Tenemos un técnico que ama este club igual que nosotros, porque es uno de los nuestros, y merece nuestro respaldo por todo lo bueno que hemos conseguido juntos en estos casi tres años desde su regreso, y en estos últimos tres meses también", sostuvo.

"Tengo la certeza de que hoy, Diego y el plantel necesitan calma y orden, y mi principal responsabilidad es no permitir que el caos entre en el Club. Mantener la calma y los procesos no dependen ni del resultado con Wanderers, ni del partido en Brasil, ni de cómo nos vaya en esta fase de grupos, más aún cuando todavía tenemos nuestras chances intactas y vamos a hacer todo lo posible por lograr una nueva clasificación. Voy a trabajar incansablemente para mantenernos todos juntos y unidos los 40 días que faltan hasta el inicio del parate por el Mundial", afirmó Ruglio.

"Estoy enfocado en levantar nuestro bajón deportivo y conseguir los mejores resultados posibles en este tiempo, para luego trabajar durante junio y julio en corregir las cosas que hicimos mal, yo como presidente, el director técnico y jugadores. Tengo muy claro que no se sale de los problemas dejando gente por el camino y, menos, a quien ya nos dio tanto. Estoy seguro de que le queda mucho más por darnos".

"Escribo estas líneas pensando en Peñarol y actuando a favor de Peñarol. Antes que el debate se instale (que ya se instaló), y de que ese debate genere caos en el club, quiero dejar establecida mi postura con la máxima claridad posible: de esta situación salimos todos juntos, aguantando las merecidas críticas de nuestra gente y trabajando juntos hasta retomar el camino que todos queremos. Nos levantamos entre todos y no cargamos culpas en los demás", concluyó.