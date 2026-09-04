Mieres trasladó a Orsi preocupación por la represa de Casupá, que definió como un "gran error": "Es el lujo de la miseria"

El presidente Yamandú Orsi concretó este viernes la agenda de encuentros con líderes políticos que se había trazado , primero con el colorado Andrés Ojeda, con el independiente Pablo Mieres y el cabildante Guido Manini Ríos .

Las reuniones seguirán la semana que viene con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Aunque el objetivo era conversar sobre política internacional , antes de que Orsi participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York a fin de mes, todos los convocados conversaron de otros temas con el mandatario, aprovechando el formato "mano a mano" que adoptó la convocatoria, luego de la negativa de los blancos de asistir en conjunto.

El presidente Yamandú Orsi inició una ronda de reuniones con referentes de los partidos políticos para intercambiar sobre política exterior, previo a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Este viernes recibió en Torre Ejecutiva a los… pic.twitter.com/DZzgmR2Cbp

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Ojeda fue el primero en reunirse con el presidente y a la salida de la reunión detalló algunas propuestas en seguridad que le entregó al mandatario , que se comprometió a evaluarlas.

Mieres, en tanto, trasladó al presidente la preocupación que tiene su partido —junto a otros de la oposición— por la decisión de avanzar en la construcción de la represa de Casupá (entre Lavalleja y Florida), en lugar del proyecto Neptuno que estaba previsto desde el gobierno pasado en Arazatí (San José) que tomaba agua del Río de la Plata.

La preocupación por la construcción de esta represa llevó al Partido Independiente a presentar una demanda contra el proyecto, con el apoyo de legisladores de otros partidos y organizaciones civiles.

Mieres dijo a la salida de la reunión que el tema había estado sobre la mesa, dado que en las últimas horas se conoció que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) —organismo que financiará la obra con US$ 130 millones— catalogó al proyecto como de "alto riesgo" ambiental y social.

Sin embargo, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, señaló que esta calificación "no constituye una novedad" ni supone, por sí sola, "un problema o impedimento para llevar adelante la obra". Y recordó que el Ministerio de Ambiente ya otorgó una categoría "C" al proyecto, lo cual implica que debe presentar una Autorización Ambiental Previa (AAP), además de otros requisitos exigentes.

Mieres consideró que la calificación de la CAF implica que "se tienen que hacer una serie de obras adicionales para "evitar daños ambientales y sociales", lo cual "encarece aún más la obra".

"El presidente sigue, obviamente, trabajando en la idea de Casupá. Creo que es un gran error, creo que es importante hablar de una toma del Río de la Plata. Casi que es el lujo de la miseria, que estemos construyendo una represa que no va a resolver el problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana teniendo adelante un curso inagotable de agua como es el Río de la Plata", consideró en rueda de prensa.

Manini y el gran Estado continental

Guido Manini Ríos llegando a Torre Ejecutiva Foto: Dante Fernandez / FocoUY

Manini, quien dijo haber conversado con el presidente sobre temas nacionales, destacó que la convocatoria era centrada sobre política internacional.

En ese sentido, se refirió a la idea de que Uruguay integre un gran Estado continental para influir en el escenario global.

"La única solución si queremos pasar a ser sujetos de la historia y no objeto de quienes deciden en el mundo, la única posibilidad es lograr alguna vez integrar ese Estado continental que pueda hablarle de igual a igual a las grandes potencias", consideró Manini en rueda de prensa.

El líder de Cabildo Abierto dijo no haber hecho "planteos" sino que intercambió "ideas" con el mandatario.

"Tuve oportunidad de obsequiarle un libro de Methol Ferré, un pensador uruguayo que tiene que ser leído e interpretado en su real dimensión, que tiene más vigencia que nunca, hablaba justamente de la necesidad de la integración continental para poder tener ese peso específico necesario para ser parte de la realidad mundial", señaló.