FA pide auditoría por reparación de vehículos de la Intendencia de Soriano: un camión ingresó 96 veces al mismo taller en cinco años y medio

Los ediles del Frente Amplio de Soriano votarán el próximo lunes que el Tribunal de Cuentas (TCR) audite los gastos de la intendencia del blanco Guillermo Besozzi en la reparación de los vehículos de la comuna, luego de detectar “números que llaman la atención”, dijo a El Observador el coordinador de la bancada, Damián Alonso.

La comuna cuenta con 235 camiones, camionetas utilitarias y otros vehículos. El “criterio general”, indicaron desde la comuna, es que las reparaciones se hagan en el taller municipal . Sin embargo, eso no siempre es posible.

“En cinco años (entre 2021 y febrero de 2026) se gastaron $207 millones en reparación de vehículos de la intendencia. Son US$ 5 millones en 38 talleres mecánicos”, explicó Alonso. Los datos surgen de varios pedidos de informes que realizó el edil Diego Guevara.

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El taller que más dinero recibió fue el de José Zubiaurre, que percibió $39.324.824 entre enero de 2021 y febrero de 2026. Lo sigue el taller La Ruta, con $35.034.386, luego Electromecánica Barreto , con $19.136.771, el de Plácido Ruiz con $18.553.431, el de Gonzalo González con $12.572.475 y la Tornería Feller con $12.006.299. Entre estos seis talleres recibieron aproximadamente el 65% del dinero abonado por la intendencia para los 38 talleres.

“Claramente hay intencionalidad en la contratación, en el envío a determinados talleres. No han hecho llamados públicos ni algo que posibilite a todos los talleres a presentarse. Es un caso grande de discrecionalidad”, cuestionó Alonso.

Ante esa situación, la bancada presentó la solicitud de enviar el caso al TCR días atrás, que será puesta a consideración de la Junta el próximo lunes. Para la aprobación se precisa un tercio de los votos y el Frente Amplio cuenta con, precisamente, los 11 ediles necesarios.

El FA pide que el TCR “examine e informe acerca de los procedimientos utilizados para la contratación de talleres mecánicos, empresas y proveedores externos destinados a la reparación de vehículos, maquinaria y equipos de la intendencia”.

Los camiones con más reparaciones

El taller de Zubiaurre realizó entre enero de 2021 y julio de este año 1.535 reparaciones de vehículos municipales.

Hay algunos casos que llaman especialmente la atención a los opositores. Por ejemplo, el camión Mercedes Benz matrícula KOF 0132 tiene un promedio de más de un ingreso al taller de Zubiaurre por mes.

Entre enero de 2021 y julio de 2026 pasó por ese taller 96 veces, según los registros a los que accedió El Observador. El año pasado tuvo su récord con 22 ingresos al mismo taller. En los primeros siete meses de este año ya pasó 12 veces por allí.

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Las reparaciones se repiten: hubo 24 arreglos de la suspensión, 20 en el motor y 19 en los frenos, por ejemplo. Además, hubo reparaciones en meses consecutivos de los mismos ítems: durante cuatro meses consecutivos —abril a julio de 2023— el camión entró al taller para arreglar los frenos.

Pero no es el único camión que ha pasado “más tiempo dentro del taller que en las calles”, en términos de Alonso. Otros siete camiones, todos más nuevos y de la marca Foton, han tenido entre 62 y 86 reparaciones en el periodo mencionado. Todos estos trabajos son en el taller de Zubiaurre.

La postura de la intendencia

Semanas atrás se concretó un llamado a sala al intendente por este y otros temas, pero Guillermo Besozzi no pudo concurrir por estar de licencia y acudió el edil Raúl Bruno en calidad de intendente interino.

“No evacuaron ninguna duda, no tenía idea de nada”, dijo Alonso sobre esa instancia. Bruno se comprometió, de todas formas, a responder las 99 preguntas que hizo el Frente Amplio por escrito en los días siguientes. En su respuesta escrita, Bruno llama a “considerar” la “extensión territorial” del departamento y sus 3.500 kilómetros de caminería rural.

“En una flota de estas dimensiones existe permanentemente un determinado número de unidades sometidas a service, a mantenimiento preventivo o reparación. Ello no significa que las unidades se encuentren rompiéndose constantemente, sino que el mantenimiento constituye una consecuencia normal y necesaria de su utilización”, dice el intendente interino, que además hace mención a la “antigüedad de algunas unidades”.

Besozzi consideró que “está bien” que los ediles pidan una auditoría del TCR: “No lo tomo como una crítica, lo tomo como un control, están para eso. Estamos tranquilos”, dijo a El Observador.

Sobre el caso del camión que ingresó 96 veces en los últimos cinco años, dijo que “capaz fue porque es un camión viejo”. “Puede pasar, puede pasar”, consideró. Sobre los camiones Foton que fueron reparados más de 60 veces, dijo que son “más nuevos” pero que los compró él en su “primer o segundo periodo (2005-2015)”.

“Son vehículos que andan y andan. Están para eso. ¿Quién es el juez que puede decir qué llama la atención? Yo ando en una camioneta Toyota del año 95 y entra cada 15 días al taller porque ando y ando. Pasa. Cuando van al taller es porque realmente se rompió, y punto. Acá no hay nada raro”, consideró.

Interrogado sobre cómo se eligen los talleres a los que se envían los camiones para ser reparados, Besozzi respondió: “Primero se pide precios, en algunos (casos) se piden precios y después hay un tema de conformidad: los que arreglan más rápido, que si tienen que trabajar sábado y domingo lo hagan, por ejemplo”.

Además, aseguró que conoce a los dueños de los talleres “porque son gente del departamento”, pero que “no tiene relación”.

“Esto es un tema político. A mí me metieron preso 45 días por un tema político y después apareció una fiscal y dijo este hombre es inocente de todo. Los tipos siguen insistiendo con cosas que me tienen sin cuidado. Hay un tema de dolor, de haber partido una elección conmigo preso, sentado en un escritorio. Yo soy un tipo sano. Una vez le gané a la justicia, seguramente sea la segunda que le vuelva a ganar, seguramente. Deseo que vaya a la Justicia de vuelta. Porque los tipos no quieren que la cosa ande bien, no les gusta que el departamento le vaya bien”, dijo, recordando su imputación del periodo pasado.

En esa ocasión, Besozzi fue investigado e imputado por delitos de corrupción vinculados a numerosos “favores” que realizó con recursos de la intendencia. Mientras transcurría el proceso, fue electo intendente nuevamente. Luego la nueva fiscal del caso consideró que las pruebas no eran suficientes para ir a juicio y el intendente fue sobreseído.