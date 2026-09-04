Rada, Montevideo y Cardama: qué puso a Uruguay en la agenda internacional en agosto

Desde enero de 2025, en Gorman Lee elaboramos mensualmente el Índice de Presencia Internacional (IPI) , una herramienta propia que releva y clasifica las menciones relevantes sobre Uruguay en doce de los medios más influyentes de Estados Unidos y Europa, entre ellos The New York Times, Financial Times, The Wall Street Journal, Le Monde, El País, ABC, The Guardian y Süddeutsche Zeitung. El objetivo no es solamente medir cuánto aparece el país, sino también por qué aparece, con qué tono, en qué temas y con qué grado de protagonismo.

Agosto registró 121 menciones frente a las 137 de julio, una caída del 11,7%. Pero el dato más interesante aparece cuando miramos qué tipo de noticias hubo detrás de esos números. Las Menciones Principales (aquellas en las que Uruguay es el centro de la noticia o uno de sus protagonistas decisivos) aumentaron de 22 a 37 , un crecimiento del 68,2%. Es decir, Uruguay apareció menos, pero fue bastante más protagonista . El español ABC fue el medio que más menciones produjo durante el mes, con 42, seguido por El País (también de España) con 36.

La comparación histórica refuerza esa idea. En agosto de 2025 se habían registrado apenas 41 menciones , por lo que la cobertura prácticamente se triplicó en un año. Y aunque agosto sea uno de los meses menos altos de 2026, sus 121 referencias siguen superando al mejor registro mensual de todo 2025. Entre enero y agosto, Uruguay acumula 1.223 menciones frente a 475 durante los mismos ocho meses del año pasado. La extraordinaria exposición de comienzos de 2026 se está moderando, pero no parece regresar al nivel anterior: lo que empieza a consolidarse es un nuevo piso de visibilidad internacional .

Parte de la caída frente a julio tiene una explicación concreta. El mes pasado, decenas de artículos internacionales habían mencionado a Uruguay alrededor de la FIFA, la “garra charrúa”, el Mundial de 2030 y la condición de Montevideo como sede del primer Mundial en 1930. Esa ola convirtió a Presencia internacional simbólica en el principal subtema de julio con 50 menciones, pero también produjo una cobertura predominantemente secundaria y neutral. En agosto este subtema descendió a 28. El Mundial siguió presente —con referencias distribuidas en medios como Süddeutsche Zeitung, The Telegraph o El País—, pero dejó de explicar por sí solo una parte importante de la exposición uruguaya.

El espacio fue ocupado, en parte, por noticias mucho más propias. Cultura y producción artística pasó de ocho menciones en julio a 19 en agosto, el mayor crecimiento entre todos los subtemas. La principal explicación fue la muerte de Rubén Rada, que generó nueve piezas centradas directamente en el músico uruguayo, todas positivas. ABC publicó seis, El País dos y Le Figaro una. Los artículos repasaron su trayectoria, su relación con el candombe y su lugar dentro de la cultura uruguaya. La presencia cultural del país había venido caracterizándose por una red muy diversa de escritores, artistas, cineastas y músicos. En agosto ocurrió algo distinto: una única figura consiguió colocar durante varios días a la cultura uruguaya en el centro de la agenda internacional.

El segundo gran movimiento estuvo en Posicionamiento geopolítico, que pasó de ocho a 15 menciones. Aquí también existe un hecho concreto detrás del dato: el Congreso Panamericano celebrado en Montevideo, que reunió a dirigentes y referentes progresistas de distintos países y generó nueve piezas dentro de la muestra (ocho fueron publicadas por El País y una por The New York Times). En esas coberturas aparecieron figuras como Gabriel Boric, Bernie Sanders y la congresista estadounidense Pramila Jayapal, además de referencias a Gustavo Petro y al legado político de José “Pepe” Mujica. A ello se sumaron otras conversaciones internacionales desarrolladas en Uruguay, entre ellas las vinculadas al futuro liderazgo de Naciones Unidas. Es todavía un fenómeno chico y concentrado en pocos medios, pero deja una imagen interesante: Montevideo aparece no sólo como capital de un país diplomáticamente activo, sino como un lugar donde actores extranjeros se reúnen para discutir política regional e internacional.

La contracara de ese mayor protagonismo apareció en Corrupción y transparencia, que volvió a crecer de dos a seis menciones. Durante los meses anteriores el subtema había estado impulsado principalmente por las derivaciones uruguayas del caso italiano Nicole Minetti-Giuseppe Cipriani. En agosto el foco cambió hacia Cardama y la controversia por la compra de patrulleras, con cuatro noticias principales y negativas vinculadas con las acusaciones del oficialismo y las denuncias de la oposición. Hay, sin embargo, una salvedad importante: las cuatro fueron publicadas por ABC. El episodio consiguió convertirse en noticia internacional, pero todavía no puede hablarse de una cobertura extendida entre los doce medios.

Agosto deja así una imagen algo diferente de la observada en julio. Disminuyeron muchas referencias secundarias vinculadas al Mundial y la FIFA, pero aumentaron las noticias realmente dedicadas a Uruguay. La muerte de Rada volvió a mostrar la capacidad de la cultura uruguaya para proyectar una imagen favorable del país; el Congreso Panamericano convirtió a Montevideo en escenario de una conversación política internacional; y Cardama mostró que ese mayor protagonismo también puede internacionalizar controversias domésticas.