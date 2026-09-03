"Casi sin mediar palabra la atacó": habló el padre de la estudiante de Medicina atacada por un compañero de clase

El padre de Renata , la estudiante de 19 años que fue apuñalada en la Facultad de Medicina por un compañero de clase, habló sobre lo ocurrido y dijo que el agresor "casi sin mediar palabra" atacó a su hija , que está fuera de peligro y se recupera bien de las heridas.

En diálogo con Subrayado, el hombre contó que el atacante —también de 19 años— l e pidió a la joven para "alejarse solos" . Las amigas de la estudiante le preguntaron por qué quería hacer eso y se negaron. Pero, de alguna manera, el joven consiguió "estar en un lugar solo" con la estudiante "mano a mano".

En ese momento es que abrió "un bolso o una mochila" y logró "sacar un cuchillo de una, tirársele arriba y empezar a apuñalarla" , contó el padre.

Rector de Udelar dijo que "no había nada en específico que hubiera surgido" con respecto al estudiante agresor en Medicina

La joven está fuera de peligro, aunque recibió " cortes por todos lados ". El padre celebró que no tenga ningún corte que comprometa sus órganos o la vista, dado que una de las heridas pasó cerca de un ojo.

"Está re bien, ya ahora hoy se baña, se viste y baja a hacer sociales con los guachos que están ahí hace días acampando", dijo el padre.

"Tiene cortes por todos lados. Empezando por uno en el ojo que no sé cómo no le tocó la vista. Cortes por todos lados, una herida grande, que es la que le termina de cerrar hoy (por este jueves). Y todo el brazo (cortado), los tendones de un brazo, (tiene una) férula, para tener quietud, porque tiene tendones cortados en los dedos, en el brazo. No se fracturó, no perdió la vista... Ya está", contó el padre.

Sobre el agresor —que fue detenido apenas ocurrió el ataque y se encuentra a disposición de la Justicia, aunque a la espera de pericias psiquiátricas—, el padre dijo que "se notaba que era un muchacho retraído", al menos por los testimonios que ha recibido.

"Renata era siempre —por lo que entendí y me contaron— la que lo quería arrimar e integrar. Nunca tuvo relaciones amorosas de ningún tipo. Eran compañeros", afirmó.

El padre del agresor dijo en un momento que su hijo padecía esquizofrenia, algo que ahora la Justicia intenta corroborar. Al respecto, el padre de la joven agredida dijo "entender" esa "parte de esquizofrenia" o de "enfermedades mentales".

"Entiendo la parte de esquizofrenia, enfermedades mentales, que se le saltó la llave... Muchas formas de decir lo mismo. La llevó a un lugar sola, un tipo de mi altura y casi sin mediar palabra la atacó. Entonces, no sé qué más claro que intento de femicidio puede haber. Si eso no es un intento de femicidio, ¿qué es?", se preguntó.