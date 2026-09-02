Director de Secundaria asegura que denuncia que tuvo agresor de la Facultad de Medicina en el liceo se atendió "debidamente": "Se hicieron muchas cosas"

El joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en la Facultad de Medicina ya había tenido un antecedente de violencia contra una mujer de su aula en el liceo.

Según informó a El Observador el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, el atacante cursó el último año de bachillerato en el liceo Nº1 de Salinas en 2024 y en mayo de ese año fue denunciado por una compañera.

Sus ex compañeros han asegurado, tanto en una carta pública como en declaraciones a los medios , que el agresor cometía actos obscenos y violentos de manera recurrente contra sus compañeras . Oroño aclaró que la mencionada es la única denuncia en su historial.

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Además, Oroño aclaró que no existe en su trayectoria académica ningún diagnóstico de problemas de salud mental. Según informó Telemundo, luego del ataque el padre del agresor dijo a la Policía que su hijo padece esquizofrenia .

Consultado si podría darse lo que señalan sus excompañeros que los educadores y las autoridades le bajaban el perfil a los planteos de los alumnos, el jerarca lo descartó: “Eso no pasa porque queda registrado todo en el parte diario”.

El antecedente

El hecho de violencia ocurrió el 31 de mayo de 2024 y la denuncia “fue canalizada y atendida por el Departamento Integral de Estudiantes de Secundaria”, que, a partir de ese momento, realizó “no menos de 20 acciones” para el acompañamiento y trabajo con los estudiantes, dijo Oroño.

“Lo que pasa es que muchas veces queda la impresión de que no se hace nada porque hay cuestiones que tienen que ver con la protección del estudiante, con los datos. No es que se estuvo quieto, se atendió. En todos los meses hubo alguna cosa: talleres con los psicólogos, entrevistas, taller sobre sexualidad”, declaró, y enumeró algunas de las acciones realizadas luego de la denuncia.

“El 31 de mayo de 2024 es la primera acción, que es una entrevista que se tiene (con la víctima). A partir de ahí se empiezan a generar todo tipo de acciones. Se entrevista a testigos, se hacen reuniones con los estudiantes del gremio, con los adscriptos, se hace un estudio de lo que se divulgó a través de las redes (compañeros de la víctima denunciaron al agresor en redes sociales), contactos con la familia, con la madre, contactos con la referente de sexualidad. Hay varias intervenciones en junio, en julio, agosto se hace un taller de convivencia, en setiembre un taller sobre sexualidad. Es decir, se trabajó durante todo el año 2024. Esa situación fue atendida debidamente. No hubo reiteraciones”, dijo Oroño.

El joven perdió algunas materias ese año, por lo que volvió a cursar en 2025 en Salinas. "En el 2025 no hubo denuncias. Se siguió el seguimiento porque el estudiante seguía yendo parcialmente al liceo. Después egresó del liceo y perdimos la pista, lógicamente”, indicó.

"Se hicieron muchas cosas. Capaz que dicen: 'Hay que echarlo del liceo'. Pero esa no es la opción. Si se dice que no se hace nada porque no se lo echó del liceo, entonces estamos mal", apuntó.

Consultado si se haría una investigación para establecer si hubo algun fallo en el proceso, el jerarca explicó que la inspectora del liceo realizará un “informe” sobre el trabajo que se realizó a partir de la denuncia. "Vamos a leer el informe a los efectos de tener la tranquilidad de que se actuó en tiempo y forma", concluyó.