Ataque a estudiante de Medicina: excompañeros de liceo del agresor relataron actos violentos y obscenos de su parte

Un grupo de exalumnos del Liceo N°1 de Salinas se manifestaron frente al centro educativo al que había concurrido el joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase de la Facultad de Medicina . Los excompañeros del agresor afirmaron que ya en Secundaria el joven cometía actos obscenos y violentos , pero que desde la institución les pedían que le tuvieran paciencia.

"Tenía situaciones donde acosaba sexualmente a distintas compañeras . Tanto como tocar pecho, mostrar imágenes de su miembro, masturbarse en plena clase o hacer insinuaciones muy directas hacia las gurisas", dijo Agustina , exestudiante de esta institución.

"La respuesta que se nos dio es que él era un incapacitado mental y que no tenían las herramientas más que hacer una suspensión de dos semanas. Después de eso se reintegró y empezó a hacer de las suyas ", recordó la joven en diálogo con Teledía de Canal 4.

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Sobre el caso en que se masturbó en el salón, Agustina contó que iban a hacer una denuncia pero se les pidió a los estudiantes que tuvieran "comprensión con él" y "tacto" porque "era delicado mentalmente" .

"Lo que sucedió fue un abuso. Que una persona se masturbe a tu lado y que nos dijeran que teníamos que tener comprensión porque puede que sea una muestra de afecto, nos parece totalmente indignante", sentenció la joven.

Foto: María Ines Hiriart/Focouy

Luego de realizarle varios cortes a la estudiante de Medicina el martes, el joven fue detenido y pasó la noche internado en una clínica psiquiátrica privada con custodia policial. En cuanto a la víctima, también de 19 años, "se encuentra estable y fuera de peligro", sigue internada en un centro de salud privada y estiman poder hacerle la pericia médica durante la tarde de este miércoles

A las autoridades les llegó la información primaria de que el agresor tiene esquizofrenia, sin embargo, todavía no se le han tomado declaraciones que puedan confirmar o descartar esta hipótesis. Fuentes de la investigación revelaron a El Observador que el joven, por el momento, "no se encuentra en condiciones de declarar".

Otro excompañero del liceo recordó que cursó el último año de Secundaria con el agresor y que fue un año "bastante complicado". "Nos obligaban a incluirlo y lo defendieron todo el año a pesar de todas las actitudes que tuvo", contó Fabio, también exalumno.

"Se te acercaba mucho y decía comentarios muy obscenos", dijo y agregó que ha sido insultado por el hoy detenido. Según este joven, las autoridades del centro estaban enteradas. "Se dedicaron básicamente a defenderlo. A justificarlo porque 'era especial'. En tiempo de parciales, en noviembre, él fue llorando porque supuestamente lo excluíamos y nos dieron una charla en la que salimos muy afectados todos", sentenció.

Los alumnos de este liceo ya había afirmado en un comunicado que de parte del joven en cuestión había habido "miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos y acoso sistemático a través de redes sociales". Entre ellos el episodio de la masturbación, el cual "fue desestimado por la institución".

El caso llegó hasta el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que anunció que presentará un pedido de informes para saber si las autoridades del liceo recibieron estas denuncias y conocer qué medidas se tomaron en tal caso, así como si se puso en conocimiento "a la Policía, Fiscalía, Inau u otro organismo público".