La startup Guska de Gonzalo Moratorio fue seleccionada por un importante programa de aceleración

Guska, la startup impulsada por LAB+ del Institut Pasteur de Montevideo, es la única empresa de América Latina seleccionada para el TechBio de MassBio Drive, uno de los programas de aceleración más relevantes para biotecnológicas emergentes del ecosistema Boston-Cambridge, considerado la capital mundial de la biotecnología.

La compañía, fundada por los investigadores Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno , integra el grupo de cinco startups de la edición otoño 2026, junto a tres empresas de Boston y una de Países Bajos.

El programa tiene una duración de ocho semanas y está dirigido a startups en etapa temprana que usan inteligencia artificial y aprendizaje automático para transformar el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

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Durante ese período, Guska se conectará con mentores especializados, validará su hoja de ruta preclínica y regulatoria y generará vínculos con inversores, compañías farmacéuticas, instituciones académicas y centros clínicos de Boston.

Allí y en la vecina ciudad de Cambridge confluyen universidades como Harvard y MIT, hospitales de referencia global, inversores de riesgo especializados y las principales compañías del sector biotech y farmacéutico.

Para Guska, la selección representa la oportunidad de exponer tecnología desarrollada íntegramente desde Uruguay en uno de los escenarios más exigentes de la industria y de insertarse en un circuito donde convergen las compañías emergentes más prometedoras en ciencia y tecnología.

Virus de ARN programados con inteligencia artificial

La startup fue elegida por su propuesta de desarrollar virus oncolíticos de ARN programados mediante biología sintética para atacar tipos de cáncer de alta agresividad, como el glioblastoma y el cáncer de páncreas.

En concreto, esos virus están diseñados para replicarse selectivamente en las células tumorales, destruirlas y activar una respuesta inmune contra el tumor.

Uno de los aspectos diferenciales de la postulación fue la plataforma guiada por inteligencia artificial que la compañía está desarrollando. Su visión a largo plazo es construir una plataforma capaz de diseñar virus específicos para contextos tumorales específicos.

El proceso de selección incluyó una primera etapa de evaluación por parte de expertos de la red de MassBio, seguida de una serie de entrevistas con miembros del comité organizador.

Guska llegó a MassBio y al ecosistema Boston-Cambridge a través de un programa organizado y cofinanciado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y Uruguay XXI, mediante el cual la compañía participó en una inmersión en la capital mundial de la biotecnología.