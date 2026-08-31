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Cuándo es el inicio exacto de la primavera en Uruguay y cuánto tiempo durará

El Observatorio Los Molinos fijó la hora exacta del equinoccio de Libra y calculó cuánto dura la estación.

31 de agosto de 2026 14:56 hs
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El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que la fecha en que comienza la primavera en Uruguay. El momento exacto lo marca el equinoccio de Libra, según el calendario astronómico que el organismo publicó para el mes.

Será el 22 de setiembre a las 21:05.

Ese mismo instante marca el inicio del otoño en el hemisferio norte.

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El OALM también precisa cuánto dura la estación: 89 días, 20 horas y 45 minutos.

Fenómenos visibles desde Uruguay en setiembre

El calendario del observatorio ordena el resto de setiembre con las fases de la Luna: cuarto menguante el 4, luna nueva el 11, cuarto creciente el 18 y luna llena el 26.

El mes abre con la conjunción Venus-Spica el 1°, visible hacia el oeste desde las 19:30 y hasta que ambos astros se ponen. El 3 sigue la conjunción Luna-Pléyades, al noreste desde las 2:30 de la madrugada y por el resto de la noche.

Entre el 6 y el 8 se concentran tres encuentros de la fina Luna menguante al noreste, todos de madrugada: con Marte desde las 5, con Pólux desde las 5:30 —una hora de visibilidad en cada caso— y con Júpiter desde las 5:45, apenas unos minutos antes del amanecer.

Después de la luna nueva, la secuencia se traslada al atardecer. El 13 la fina Luna creciente se junta con Spica hacia el oeste desde las 19:30, y el 14 con Venus, visible desde las 18:30 hasta la puesta de ambos astros.

El 17 la conjunción es con Antares, al noroeste desde las 19:30. Y el 25, ya pasado el equinoccio, coinciden dos eventos: la conjunción Mercurio-Spica, visible al oeste desde las 19:30, y Neptuno en oposición.

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