"Las imágenes son elocuentes": sindicato de la Republicana cuestionó el operativo del clásico y criticó "fallas básicas" en la planificación

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (Uni.Pol.GR) cuestionó la planificación y ejecución del operativo de seguridad del clásico disputado este domingo en el Campeón del Siglo, y responsabilizó a las autoridades del Ministerio del Interior por los incidentes ocurridos después del partido .

“ Las imágenes son elocuentes. Estamos ante fallas básicas en la planificación y ejecución de la seguridad ”, sostuvo el sindicato en un comunicado difundido tras el triunfo 1-0 de Nacional sobre Peñarol.

El gremio responsabilizó por lo sucedido al Ministerio del Interior , al jefe del operativo y al jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo . “Seguimos siendo rehenes de la AUF”, agregó.

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Los disturbios comenzaron cuando los hinchas locales debían permanecer dentro del estadio para permitir la salida de la delegación visitante. Parciales aurinegros arrojaron piedras, botellas y un extintor contra los efectivos, que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.

El gremio repudió “firmemente” los hechos de violencia y afirmó que el episodio puso en riesgo la integridad física y la vida de los policías. Según la organización, hubo funcionarios lesionados, aunque no detalló cuántos ni la entidad de las heridas.

El sindicato responsabilizó a Clavijo y pidió explicaciones

Uni.Pol.GR apuntó contra el Ministerio del Interior, el responsable operativo y Clavijo debido a que la Jefatura de Policía de Montevideo estuvo directamente a cargo del dispositivo de seguridad.

El sindicato recordó que el ministro del Interior, Carlos Negro, había anunciado previamente que la Jefatura montevideana asumiría el operativo, una decisión que había presentado como una novedad.

“Ante lo ocurrido, corresponde preguntarse qué falló y quién asume la responsabilidad por las fallas en la planificación y ejecución del operativo”, expresó la organización.

Para el gremio, Clavijo “debe dar las explicaciones correspondientes sobre lo sucedido”. También cuestionó que, según afirmó el sindicato, el jefe del operativo hubiera calificado el procedimiento como “normal”.

“¿Cómo puede calificarse de ‘normal’ un operativo en el que resultan policías lesionados? Más aún cuando, en sus declaraciones, ni siquiera se hizo referencia a los funcionarios policiales afectados, como si su integridad y su sacrificio fueran un dato menor”, indicó.

“Otra vez falló la seguridad. Otra vez fallaron cuestiones básicas de previsión. Y otra vez los policías quedaron expuestos”, añadió.

“Los intereses del espectáculo” sobre la seguridad

El sindicato afirmó que los policías seguirán siendo “rehenes” mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no adopte medidas “ejemplarizantes” contra los clubes y los responsables cuyas hinchadas protagonicen hechos violentos. Según el comunicado, “los intereses del espectáculo” se imponen sobre la seguridad pública.

La organización también reclamó una legislación que establezca sanciones más severas para quienes atenten contra funcionarios policiales. “Si quienes agreden a la Policía no enfrentan consecuencias reales y contundentes, esto va a seguir ocurriendo una y otra vez”, advirtió.

El gremio acusó al Ministerio del Interior de ser “negligente” y de no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los policías.

“Exigimos que se determinen las responsabilidades correspondientes, que se investiguen las fallas ocurridas y que se adopten medidas concretas. Los policías no pueden seguir siendo el eslabón más débil de un sistema que prioriza el espectáculo por encima de la seguridad”, concluyó.

Qué había dicho Clavijo sobre los incidentes

Tras el clásico, Clavijo aseguró en rueda de prensa que los efectivos debieron intervenir ante la “hostilidad” de un grupo de hinchas. “Empezaron a agredir, hubo que intervenir, protegerse y, a partir de ahí, se disolvió ese desorden. La salida al final fue con normalidad”, declaró.

El jerarca defendió la actuación policial y afirmó que los efectivos trabajaron “con firmeza” y “mucho profesionalismo” para que el partido se desarrollara sin incidentes dentro del campo de juego.

Además, informó que hinchas rompieron la pared de un baño y accedieron a un espacio donde había fuegos artificiales, banderas y otros elementos que la Policía desconocía. “Pretendían acceder a un lugar donde no teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada”, explicó.

Personal de Policía Científica comenzó a relevar el lugar y las autoridades pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía.