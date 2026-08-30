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Investigan la muerte de un hombre de 43 años en Salto: tenía un disparo en la cabeza

La Policía encontró un revólver en el lugar

30 de agosto de 2026 14:58 hs
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Diego Battiste

Un hombre de 43 años murió durante la madrugada de este domingo luego de recibir un disparo en la cabeza en la localidad de San Antonio, Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Sobre la hora 01:40, la Policía concurrió a la intersección de las calles 24 y 9 tras recibir una alerta por una persona herida de arma de fuego. El hombre fue trasladado al Centro Médico de Salto, donde un médico de guardia constató su fallecimiento.

Un testigo declaró que había visto a la víctima en la zona con un arma de fuego y que posteriormente escuchó una detonación. Cuando se acercó al lugar, encontró al hombre herido.

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La Policía incautó un revólver y personal de Policía Científica trabajó en la escena. La Fiscalía de turno fue informada del caso y se investigan las circunstancias que provocaron la muerte.

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