Investigan la muerte de un hombre de 43 años en Salto: tenía un disparo en la cabeza

Un hombre de 43 años murió durante la madrugada de este domingo luego de recibir un disparo en la cabeza en la localidad de San Antonio, Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Sobre la hora 01:40, la Policía concurrió a la intersección de las calles 24 y 9 tras recibir una alerta por una persona herida de arma de fuego. El hombre fue trasladado al Centro Médico de Salto, donde un médico de guardia constató su fallecimiento.

Un testigo declaró que había visto a la víctima en la zona con un arma de fuego y que posteriormente escuchó una detonación. Cuando se acercó al lugar, encontró al hombre herido.