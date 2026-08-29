La increíble donación de la familia de Ruben Rada al museo de Peñarol, antes de que el músico sea homenajeado en el clásico ante Nacional

La muerte de Ruben Rada el pasado miércoles generó un gran pesar en la sociedad uruguaya, y despertó un particular dolor en Peñarol, club del que el músico era gran hincha, al punto que fue una de sus principales motivaciones para volver a vivir en Uruguay tras años en el extranjero.
Desde poco después de su fallecimiento, Peñarol recordó a Rada y su fanatismo por el carbonero con varias publicaciones en sus redes sociales, y este viernes anunció que utilizará una estampa en su camiseta para homenajearlo en el clásico de este domingo contra Nacional, que se jugará en el Campeón del Siglo.
Se trata de una imagen del músico con la camiseta de Peñarol, que estará ubicada entre el escudo del club y el logo de Puma. "Este fin de semana, Ruben Rada estará presente en nuestra camiseta y nuestros corazones. Además, todo el material gráfico que compartiremos en redes sociales será un homenaje a nuestro querido Negro", expresó el manya en sus redes sociales.
Este sábado, la institución mirasol comunicó que la familia de Ruben Rada "aceptó la invitación del presidente del club, Ignacio Ruglio, de asistir al homenaje que el pueblo carbonero le tributará este domingo al Negro en la previa del clásico, en el estadio Campeón del Siglo".
En respuesta, el hijo de Ruben, Matías Rada, compartió dos fotos de su padre que demuestran "el amor del Negro por Peñarol", algo que desde el carbonero entienden lo convirtió en "uno de los principales embajadores" del club "alrededor del mundo".
En una de esas fotos se lo ve cerca de Néstor "Tito" Gonçalves, en un evento en el que el excapitán posaba con la Copa Intercontinental.
Una de las fotos que Peñarol compartió de Ruben Rada, cerca de Néstor "Tito" Gonçalves
Por último, Peñarol anunció que la familia de Rada también decidió donarle al museo del club "la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes, Néstor Gonçalves le obsequió", un gesto "que el club valora y agradecerá eternamente".
Según el carbonero, Rada "adoptó" la camiseta "como amuleto", y esta lo acompañó "en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días". "¡Gracias, familia Rada! ¡Gracias, querido Negro!", se lee al final de la publicación del club.