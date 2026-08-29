FEMI pidió a Salud Pública que "establezca criterios claros" para que posgrados sin título puedan desempeñar especialidades, tras caso de médica imputada

La Federación Médica del Interior (FEMI) pidió al Ministerio de Salud Pública (MSP) que "establezca criterios claros" para que posgrados sin título puedan desempeñar especialidades . La comunicación fue tras la imputación de la médica María Laura Pagliotti , formalizada por usurpación de título bajo acusación de ejercer como cardióloga sin serlo . Lleva 21 años cursando el posgrado de cardiología, que todavía no finalizó.

Pagliotti había recibido un fuerte respaldo de FEMI , se le había manifestado "su plena solidaridad y respaldo institucional" . La fiscal de primer turno de Treinta y Tres, Ana Baricevich, logró la imputación de la profesional . Como medidas cautelares se ordenaron la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la de ejercer la cardiología por tres meses, hasta que se celebre el juicio.

Este viernes, FEMI emitió un nuevo comunicado en el que enfatizó que "considera fundamental que el Ministerio de Salud Pública , en ejercicio de su rol rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, establezca criterios claros y uniformes respecto a las condiciones en que los posgrados avanzados sin título pueden desempeñar funciones correspondientes a una especialidad médica mientras regularizan su titulación".

FEMI respalda y se solidariza con médica de Treinta y Tres imputada por usurpación de título

"Hasta tanto exista una definición que otorgue las garantías necesarias, FEMI mantiene la resolución adoptada por su plenario de no participar en llamados destinados cubrir cargos de especialistas mediante posgrados avanzados sin título , tanto en el sector público como privado", agrega el último comunicado.

Sin ser cardióloga ha indicado múltiples cirugías cardíacas realizadas por el Fondo Nacional de Recursos

El equipo de Cardiocentro de la Asociación Española en pleno procedimiento.

El expediente de Salud Pública al que tuvo acceso El Observador se inició en 2019 ante la consulta de Gabriela Flores, una usuaria del sistema de salud, sobre qué título tenía Pagliotti.

Allí consta que Pagliotti se recibió como médica en el año 2000 y que en 2005 comenzó a cursar el posgrado en cardiología.

Otro folio del expediente da cuenta que en 2018 reinscribió para terminar el posgrado. En ese momento la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina determinó que Pagliotti aún debía "cursar un semestre de Policlínica Cardiológica y dar la prueba correspondiente" y además "presentar los trabajos escritos de primer y segundo año, la Monografía y rendir la Prueba Final".

Para ello se le puso un plazo de tres años y uno adicional para rendir la prueba final. Esos plazos se vencieron en 2022.

La consulta de Flores respecto a la titulación de Pagliotti ocurrió debido a dudas que se le plantearon en 2019 respecto al tratamiento que recibía su hijo en la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC), de Treinta y Tres.

Debido a un problema cardíaco (tetralogía de Fallot), el hijo de Flores se atendía en el Sanatorio Americano de Montevideo a través de pases que le otorgaba IAC. Pero en determinado momento –según relató- le comenzaron a negar esos pases.

"Lo que ameritó mi denuncia –dijo Flores- es que su hermano, Horacio Pagliotti, cuando asumió en la directiva de IAC, le comenzó a negar los pases a cardiología del Sanatorio Americano a mi hijo, que nació con cardiopatía congénita y siempre fue asistido en la parte cardíaca en Montevideo. El doctor Pagliotti alegaba que IAC tenía una excelente cardióloga en Treinta y Tres, su hermana. Y yo insistía que IAC no tenía los recursos para asistir un paciente con tetralogía de Fallot”.

La médica Pagliotti recibió una segunda denuncia en 2024, de parte de otra usuaria de Treinta y Tres, distinta a Flores, que prefirió no hacer declaraciones públicas al ser consultada. A diferencia de lo ocurrido en 2019, esta segunda denuncia fue remitida por el MSP a la Fiscalía.

En los datos públicos del Fondo Nacional de Recursos, consta que la médica indicó en múltiples oportunidades la realización de cateterismos y cirugías cardíacas a pacientes públicos y privados en Treinta y Tres. Los procedimientos fueron aprobados y llevados a cabo.