Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El mensaje de Peñarol para concientizar a sus hinchas y evitar incidentes en el clásico ante Nacional en el Campeón del Siglo

El entrenador Diego Aguirre, el capitán Maximiliano Olivera y el referente Walter "el Indio" Olivera le enviaron un mensaje a los hinchas de Peñarol

29 de agosto de 2026 16:46 hs
@OficialCAP

Peñarol publicó un video en sus redes sociales este sábado con un mensaje para concientizar a sus hinchas de cara al clásico contra Nacional del domingo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y evitar incidentes en el Campeón del Siglo que puedan generar multas al club.

En el video, aparecen el entrenador Diego Aguirre, el capitán Maximiliano Olivera y el referente Walter "el Indio" Olivera, emitiendo el mensaje en distintos cortes, con el objetivo de concientizar a los hinchas de que no tengan conductas inapropiadas que puedan perjudicar a Peñarol.

El mensaje de Peñarol a sus hinchas

"Este domingo en nuestra casa, todos tenemos una misión: cuidar a Peñarol. Por que si alguien se equivoca, perdemos todos", se escucha al principio del mensaje del carbonero.

"Si ves una actitud que puede perjudicar al club, hace que pare. Un objeto tirado en la cancha, puede generar una sanción. Una conducta inapropiada, puede generar la suspensión del partido", continúa el video.

Peñarol vs Nacional: a qué hora se juega el clásico del Torneo Clausura este domingo y por dónde verlo

Las contundentes estadísticas de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo donde jugarán el clásico del Torneo Clausura

Por último, los referentes le piden a los hinchas: "Este domingo alentemos y hagamos sentir nuestra pasión. Por que cuando estamos juntos, somos más fuertes"..

Las más leídas

Se cayó el pase de Gonzalo Carneiro a Banfield por una razón bastante peculiar

Peñarol vs Nacional: a qué hora se juega el clásico del Torneo Clausura este domingo y por dónde verlo

Germán Pezzella será el campeón mundial número 31 que jugará con la camiseta de Peñarol

Las contundentes estadísticas de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo donde jugarán el clásico del Torneo Clausura

Temas

Peñarol Nacional Campeón del Siglo Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos