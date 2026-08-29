El mensaje de Peñarol para concientizar a sus hinchas y evitar incidentes en el clásico ante Nacional en el Campeón del Siglo

Peñarol publicó un video en sus redes sociales este sábado con un mensaje para concientizar a sus hinchas de cara al clásico contra Nacional del domingo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y evitar incidentes en el Campeón del Siglo que puedan generar multas al club.
En el video, aparecen el entrenador Diego Aguirre, el capitán Maximiliano Olivera y el referente Walter "el Indio" Olivera, emitiendo el mensaje en distintos cortes, con el objetivo de concientizar a los hinchas de que no tengan conductas inapropiadas que puedan perjudicar a Peñarol.
El mensaje de Peñarol a sus hinchas
"Este domingo en nuestra casa, todos tenemos una misión: cuidar a Peñarol. Por que si alguien se equivoca, perdemos todos", se escucha al principio del mensaje del carbonero.
"Si ves una actitud que puede perjudicar al club, hace que pare. Un objeto tirado en la cancha, puede generar una sanción. Una conducta inapropiada, puede generar la suspensión del partido", continúa el video.
Por último, los referentes le piden a los hinchas: "Este domingo alentemos y hagamos sentir nuestra pasión. Por que cuando estamos juntos, somos más fuertes"..