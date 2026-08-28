Germán Pezzella será el campeón mundial número 31 que jugará con la camiseta de Peñarol

El mercado de pases sacude al fútbol uruguayo con la inminente llegada de una figura de jerarquía internacional. Peñarol tiene avanzadas las negociaciones para incorporar al defensor argentino Germán Pezzella, un movimiento que marcará un antes y un después en el libro de pases y en la historia de la institución mirasol.

La llegada del zaguero no representa un fichaje más: Pezzella se convertirá en el campeón del mundo número 31 en vestir la camiseta aurinegra.

Sin embargo, su nombre quedará grabado con una particularidad casi única, ya que será el segundo futbolista extranjero con esta distinción en defender a Peñarol, tras haberse consagrado con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El primero fue el brasileño Moacyr, quien fue campeón del mundo con Brasil en Suecia 1958, y ganó el Campeonato Uruguayo de 1962.

Moacyr, el último campeón del mundo que había jugado en Peñarol, ganó el Mundial de 1958 en Suecia con Brasil; con los carboneros fue campeón uruguayo en 1962

El equipo que trabajó Daniel Carreño en Nacional para el clásico contra Peñarol y las dudas que busca despejar

El defensor central, que recientemente acordó su salida de River Plate argentino, cuenta con una destacada y dilatada trayectoria internacional. Además de sus ciclos en el conjunto millonario, construyó un sólido recorrido en el fútbol europeo vistiendo las camisetas de Betis en España y de Fiorentina en Italia, consolidándose durante años como un zaguero de gran porte y experiencia al más alto nivel.

Los otros 29 campeones mundiales que jugaron en Peñarol

Como curiosidad de este cruce de caminos, Germán Pezzella estuvo muy cerca de enfrentar a Peñarol a comienzos de este año.

Fue el 17 de enero, en el marco del amistoso que dio inicio a la pretemporada del equipo conducido por Diego Aguirre -partido recordado también por la grave lesión de Abel Hernández a los 7 minutos-. En aquella oportunidad, el técnico Marcelo Gallardo decidió preservarlo y no le dio minutos en cancha.

Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia en la vuelta olímpica de Peñarol ante Nacional en el clásico de la fuga de 1949; fue la primera que dio Pepe con los aurinegros

Ahora, los caminos del defensor y del club uruguayo vuelven a encontrarse, pero para compartir el mismo lado de la cancha. Con la llegada del experimentado zaguero tras su desvinculación en Argentina, el equipo argentino y la directiva mirasol sellan una incorporación de impacto continental para encarar los próximos desafíos deportivos.

Estos son los campeones mundiales que jugaron en Peñarol, a los que se sumará Germán Pezzella:

Año Jugadores 1928 Fausto Batignani, Antonio Campolo, Juan Pedro Arremón, René Borjas 1930 Enrique Ballestrero, Ernesto Mascheroni, Álvaro Gestido, Lorenzo Fernández, José Leandro Andrade, Pablo Dorado, Héctor Castro, Victoriano Santos Iriarte, Miguel Capuccini, Carlos Riolfo, Juan Peregrino Anselmo, Pedro Petrone 1950 Roque Máspoli, Juan Carlos González, Washington Ortuño, Matías González, William Martínez, Víctor Rodríguez Andrade, Juan Burgueño, Obdulio Varela, Juan Schiaffino, Óscar Míguez, Alcides Ghiggia, Julio César Britos, Ernesto Vidal 1958 Moacyr (Brasil) 2022 Germán Pezzella (Argentina)

Entre los campeones, obviamente que se toman en cuenta también los que ganaron los Juegos Olímpicos de 1928 con Uruguay (en los de 1924, al existir el cisma en el fútbol uruguayo, no fue ningún futbolista de Peñarol), porque también fueron campeones mundiales reconocidos por la FIFA. René Borjas, leyenda de Wanderers, jugó con los carboneros a préstamo de Uruguay Onward.

Ya a partir de la primera Copa del Mundo jugada en Uruguay en 1930, aparecen nombres que pueden llamar la atención porque hicieron sus carreras en otros equipos, pero disputaron algún compromiso con los aurinegros.

La estampa de Juan Peregrino Anselmo, un exquisito con la pelota, campeón con Peñarol y con la selección uruguaya en el Mundial de 1930

Entre ellos aparece el Manco Héctor Castro, quien jugó en su momento cedido del club Lito, y luego sería una gloria de Nacional.

A su vez, otra gloria tricolor como Pedro Petrone -quien además había ganado en 1924, 1928 y 1930- tras dejar el club, disputó amistosos con Peñarol y hasta fue campeón de la Copa Ponce de León en abril de 1931, previo a lo que fue su notable pase a Fiorentina de Italia.

Matías González, héroe de Cerro, y el León de Maracaná en el Mundial de 1950, jugó amistosos con los carboneros y levantó dos copas.

Así, a lo largo de su historia han jugado 30 campeones del mundo con Peñarol, y ahora Germán Pezzella subirá esa cifra a 31, una vez que estampe su firma en el contrato.