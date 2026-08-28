La formación con la que trabajó Peñarol para el clásico contra Nacional y las dudas que busca despejar Diego Aguirre

Peñarol entrenó este viernes por la mañana en Los Aromos pero el entrenador Diego Aguirre aún no confirmó la formación con la que jugará el domingo a la hora 15.30 contra Nacional en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Aguirre no pidió el Campeón del Siglo para entrenar esta semana por lo que la práctica del sábado por la tarde y la activación del domingo también se hará en Los Aromos. El plantel queda concentrado tras el movimiento del sábado.

"Tengo diez jugadores, me falta uno para terminar de definir el equipo. Hay uno ahí que todavía está en veremos", dijo Aguirre el miércoles después del triunfo de Peñarol contra Montevideo City Torque por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay.

Lo que en principio espera Aguirre es tener a disposición a Mauricio Lemos con quien no pudo contar por lesión el sábado pasado, en el empate 0-0 contra Deportivo Maldonado .

Más de 600 policías participarán del operativo del clásico entre Peñarol y Nacional: qué se puede llevar al Campeón del Siglo

Fabián Césaro, exjugador de Peñarol, palpitó la previa del clásico en Quedó Picando: "Soy agradecido a la vida por haberme dejado jugar en Peñarol tantos años"

Su lugar fue tomado por Franco Romero que el miércoles volvió a ser titular ante City Torque, luego de superar un leve desgarro que lo sacó de la final del Torneo Intermedio ante Wanderers.

El 0-0 contra Deportivo Maldonado le dejó a Aguirre varias dudas, por el mal funcionamiento del equipo y que marcó un fuerte contraste con los cuatro partidos anteriores que habían sido ganado con buen juego (Boston River, Cerro Largo, Wanderers y Central Español).

Con línea de tres, la duda pasa por la defensa

Si Aguirre se mantiene aferrado a la línea de tres en defensa y al sistema táctica 3-4-1-2, el equipo probable formará con Washington Aguerre, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

Si Lemos está al 100%, lo están evaluando y exigiendo día a día, jugará en lugar de Romero.

Tampoco está descartado que sea Brian Barboza quien tome ese lugar, pero por ahora sus opciones son más reducidas.

Con línea de cuatro sale Abel Hernández

Si Aguirre decide modificar el sistema y jugar con cuatro defensores ahí crecen las chances de que Barboza sea el lateral derecho.

En ese caso, la formación que probó Aguirre saltaría al campo con Aguerre, Barboza, Ferreira, Olivera, Espinosa; Fernández, Eric Remedi; Cabrera, Jaime, Darias; Arezo.

Los suplentes que tendrá Diego Aguirre

El DT de Peñarol tendrá problemas para armar el banco con 10 jugadores por la llegada del extremo argentino Gonzalo Gelini, quien estará a la orden.

El golero suplente será Sebastián Britos.

Como alternativa para el lateral derecho están Barboza e Ignacio Alegre. Como lateral izquierdo tendrá a Lucas Hernández.

Como defensores estará el que quede afuera de Romero o Lemos.

Para el medio, Eric Remedi y Tomás Olase.

Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez son otras opciones para el mediocampo.

También está Luis Angulo y Facundo Batista para la ofensiva. Stiven Muhlethaler parece perder pie por los minutos que tuvo ante Deportivo Maldonado donde no logró rendir bien.

Conforme a cómo arme la oncena titular, el DT deberá

Además de Nahuel Herrera, está descartado por lesión Jesús Trindade y se recupera de una lesión de más larga recuperación Leonardo Fernández.

Germán Barbas y Brandon Álvarez, juveniles con pocos minutos en Primera, también se vienen recuperando de lesiones y no estarán a la orden.