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Gonzalo Gelini se presentó en Peñarol como un jugador "veloz" y de "gambeta", y se mostró "ansioso" por jugar el clásico contra Nacional

El delantero Gonzalo Gelini llegó este miércoles, a préstamo a Peñarol desde Boca Juniors, contó cómo son sus características y en los aurinegros apuntan a tenerlo a la orden para el clásico del domingo

26 de agosto de 2026 14:25 hs
Gonzalo Gelini

Gonzalo Gelini

Foto: Instagram @gonza.gelini

El argentino Gonzalo Gelini llegó este miércoles a Uruguay para convertirse en nuevo jugador de Peñarol con el que jugará a préstamo un año, cedido por Boca Juniors.

"Estoy muy contento, muy feliz de venir a Peñarol. Mi familia está muy feliz. Lo veo muy lindo, lo tomo muy tranquilo, con muchas ganas de estar con el grupo", dijo al arribar a la terminal de Buquebus.

A Peñarol llega a préstamo por un año y los aurinegros se quedarán con 10% de su ficha en concepto de vidriera.

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El futbolista dijo que conoce la "historia" de Peñarol y expresó en conferencia de prensa que los aurinegros ganaron cinco Copa Libertadores y tres Intercontinentales. "Vamos a ir por todo este año".

"Estaría a la orden de Aguirre, estoy a disposición del técnico porque vengo entrenando. Me hago la revisión médica hoy y para el fin de semana ya estoy", expresó dejando en claro que esta noche no estará a la orden en el partido de Copa AUF Uruguay contra Montevideo City Torque.

"Se dio todo muy rápido, me había enterado antes de ayer cuando me contaron mis representantes y fue algo muy loco; estoy muy contento por venir a un club tan grande como Peñarol, uno de los mejores de Sudamérica y el mejor de Uruguay, estoy muy contento. de venir acá, la verdad", remarcó.

"Soy un atacante muy rápido, veloz, de gambeta, de jugar mucho en equipo también, que me gusta mucho, y de ir mucho a los espacios", dijo al definirse como futbolista.

"Sé cosas de Leo", contestó consultado por el gran momento de Leonel Jaime en Peñarol. "Nos enfrentamos en Reserva, en el clásico (Boca Juniors vs River Plate) y ahora anda muy buen, me pone muy contento por él, la está rompiendo pero en River también la rompía. Todavía no hablé con él, quiero llegar, hablar con el grupo y los compañeros nuevos"

"No pude hablar nada", expresó sobre el entrenador Diego Aguirre. "Hoy me lo voy a cruzar. Estoy contento de estar acá y cuando pueda voy a hablar con él".

"Eléctrico me lo puso Chipi (Antonio Barijho) en las inferiores de Boca, por la velocidad, me decía 'Sos el eléctrico' y quedó", confesó.

"Estoy muy ansioso, tengo muchas ganas de estar en Peñarol, le doy las gracias a Boca que me dejó salir", agregó.

Sobre el clásico del domingo contra Nacional, que se jugará el domingo a la hora 15.30 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Gelini dijo: "Quiero llegar y entrenar para estar para el clásico, Dios quera, tener minutos. Ojalá, vi que Peñarol ganó más clásicos que Nacional. Estoy muy contento, espero llegar y jugar".

También dijo que conoce a Bruno Zuculini y Rubén Botta pero que no tiene contacto con ellos: "No tengo diálogo, sé que están ahí, pero vamos a dar lo mejor con los compañeros para tener un buen resultado".

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