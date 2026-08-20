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Jornada Nacional de Vacunación contra el Meningococo destinada a menores de entre 9 y 15 años comienza este jueves

Desde el Ministerio de Salud Pública afirmaron que hasta ahora se han dado más de 80.000 vacunas en esta franja y calificaron el ritmo como "bueno"

20 de agosto de 2026 9:58 hs
Vacunación contra meningococo

Vacunación contra meningococo

Foto: Martin Martinez / FocoUy

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comienza este jueves la Jornada Nacional de Vacunación contra el Meningococo destinada a menores de entre 9 y 15 años.

La agenda de vacunación se había abierto el pasado lunes, y entre Montevideo y Canelones incluyeron 15.000 nuevos cupos. Para la capital del país se abrieron 10.000 cupos con vacunatorios en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Auditorio Nacional del Sodre.

Para Canelones se abrieron otros 5.000 cupos. En el caso de este departamento las vacunaciones se harán también el jueves pero en once centros que estarán funcionando en simultáneo.

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Estos dos no serán los únicos departamentos en los que se celebrará la jornada nacional de vacunación (que se extenderá en todo el territorio), pero sí será en ellos donde se requerirá agenda previa.

Los vacunatorios en los restantes departamentos se pueden verificar a través del siguiente enlace. En Salto, por ejemplo, la actividad se reprogramó "por razones climáticas" para el viernes.

La directora general de Salud Laura Llambí afirmó que la agenda de vacunación "se va a ir actualizando regularmente". "Se van a ir subiendo cupos ya mirando hacia setiembre, cuando se definan nuevas ampliaciones de edades", dijo la jerarca entrevistada por Subrayado de Canal 10.

"El ritmo de vacunación con el que se viene es bueno, el total de vacunas que se han dado en esta franja supera los 80.000", agregó Llambí y destacó, entre otras cosas, "la buena receptividad que tuvieron las familias en vacunarse".

Meningococo en Uruguay

En lo que va del año murieron 7 personas por enfermedades causadas por esta bacteria, cuyas manifestaciones más graves son la meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal) o la septicemia (infección generalizada que puede provocar la muerte).

La vacuna contra el meningococo del grupo B (conocida como MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

Pero en julio del año pasado se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

Hoy, entonces, la vacunación con cupos está apuntando a la población de entre 9 y 15 años, pese a que el MSP ha dicho que el objetivo final es vacunar a todos quienes estén entre los 2 y 18 años.

Por ahora se prioriza a los adolescentes porque son quienes suelen transmitir más la infección.

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