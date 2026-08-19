Nacho Álvarez reveló el gesto que Lucas Sugo tuvo con Rafa Villanueva mientras acompañaba a su hija Florencia

En medio del tratamiento que atravesaba su hija Florencia , Lucas Sugo tuvo un gesto que hoy fue revelado públicamente. El cantante uruguayo se comunicó con el periodista Nacho Álvarez para interesarse por la salud de Rafa Villanueva y ofrecerle una colaboración económica.

El episodio ocurrió a comienzos de 2026, mientras Florencia recibía tratamiento por una enfermedad oncológica. La joven murió este miércoles a los 23 años.

"El tipo estaba atravesando por lo que estaba atravesando con su hija y dice: ‘Yo quiero ayudar a otro’", reflexionó Álvarez durante la emisión de La Pecera en Azul FM .

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En enero se había iniciado una campaña para recaudar dinero destinado a Rafa Villanueva y su familia. Sugo se enteró de la iniciativa a través de las redes sociales y decidió realizar un aporte.

El cantante le escribió directamente a Álvarez para preguntarle cómo podía colaborar. El periodista contó al aire que le manifestó que había visto la colecta y que quería sumarse, por lo que le pidió los datos necesarios para realizar la transferencia.

"Hermano, buen día, espero estés bien. Vi en las redes que están haciendo una colecta para el Rafa. Me quiero sumar. Te molesto porque sé que sos su amigo. Cuando puedas, pasame algún número de cuenta o algún medio para colaborar. Desde ya, gracias", decía el mensaje que Sugo envió y que el periodista compartió al aire.

Álvarez le proporcionó la información y Sugo concretó la colaboración. El periodista destacó especialmente que el músico tomó esa decisión mientras atravesaba junto a su hija un momento delicado debido a su enfermedad.

Después de ese intercambio, ambos continuaron en contacto mediante mensajes y audios. Parte de esas conversaciones estuvo relacionada con la salud de Florencia. Álvarez recordó que le había enviado palabras de aliento a Sugo mientras el cantante acompañaba a su hija durante el tratamiento.

Florencia Sugo falleció este miércoles a los 23 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

La joven había comenzado a recibir tratamientos contra una enfermedad oncológica a mediados de 2025. Durante ese período, su padre había hablado públicamente en distintas oportunidades sobre su evolución y había acompañado los tratamientos realizados tanto en Uruguay como en Brasil y Estados Unidos.

En los últimos meses, el artista también había modificado parte de su actividad profesional para permanecer junto a su familia. Su equipo comunicó la reprogramación de presentaciones en agosto debido a la necesidad del cantante de acompañar a sus seres queridos.