Atrapado en Arabia Saudita: la millonaria deuda que pone en riesgo la salida de Darwin Núñez a Trabzonspor de Turquía

El mercado de pases suma un nuevo capítulo de máxima tensión con Darwin Núñez como protagonista. Aunque el delantero uruguayo ya alcanzó un acuerdo en los términos personales con Trabzonspor de Turquía, la operación se encuentra al borde del colapso debido a serias discrepancias financieras y a una abultada deuda que el Al-Hilal de Arabia Saudita mantiene con el atacante charrúa.

Como informó Referí, el acuerdo entre el club turco y el delantero de la selección uruguaya está listo, pero el monto que le adeuda con conjunto saudí al delantero complicaba todo ya el pasado domingo.

El principal obstáculo que frena la partida del artillero desde el fútbol árabe es de carácter económico.

Núñez reclama a la directiva de Al-Hilal el pago de aproximadamente 12 millones de euros (US$ 14 millones) correspondientes a salarios atrasados y otras obligaciones contractuales no cumplidas.

La maldición que ya tiene más de una década que intentará romper Montevideo City Torque vs Tigre en la Copa Sudamericana

El video que subió Liverpool de los movimientos tácticos de Ronald Araujo en su debut y que es furor

Sin la resolución ni el cobro de esta deuda pendiente, el futbolista no está dispuesto a firmar la rescisión o salida del club de Riad, lo que mantiene la negociación totalmente congelada, según informan medios de Arabia Saudita.

Otros problemas en la transacción de Darwin Núñez

A esta traba personal se le suman las severas diferencias en la negociación entre ambas instituciones. Trabzonspor ofreció asumir un monto de 8 millones de euros (US$ 9,3 millones) para cubrir parte de la ficha salarial del atacante durante un año de cesión.

Sin embargo, el punto de quiebre definitivo radica en las condiciones del traspaso: El club turco rechaza categóricamente la exigencia de Al-Hilal de incluir una cláusula de compra obligatoria al término del préstamo, la cual está tasada entre los 30 y 35 millones de euros (US$ 35 millones a US$ 40 millones).

Esta falta de entendimiento entre las partes amenaza con hacer caer un pase que prometía ser estelar. La llegada de Núñez a la Súper Liga turca no solo significaría su regreso al fútbol europeo, sino también un esperado reencuentro en la ofensiva con el egipcio Mohamed Salah -recientemente contratado por Trabzonspor-, con quien ya conformó una letal dupla de ataque durante su etapa en el Liverpool de Inglaterra.

Por ahora, entre números que no cierran y reclamos legales, el destino del atacante celeste continúa envuelto en la incertidumbre.