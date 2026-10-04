De la ilusión de Diego Forlán a su segundo partido con Estados Unidos: la compleja situación de Justin Ellis y el seguimiento de Uruguay

Justin Ellis, el joven de 19 años que Diego Forlán fue a buscar personalmente a Estados Unidos para intentar convencerlo de defender a la selección uruguaya sub 20, tuvo este sábado su segunda presentación con la absoluta estadounidense. El hecho ocurrió a última hora de la noche en el State Farm Stadium de Arizona, donde los estadounidenses golearon 3-0 a México en un encuentro amistoso de fecha FIFA de setiembre-octubre.

Ellis ingresó a los 65 minutos en lugar de Julian Hall, una de las grandes sensaciones del equipo dirigido por Mauricio Pochettino y autor del primer gol del encuentro .

El presente internacional de Justin Ellis genera expectativa a ambos lados: en la actual ventana de selecciones, el atacante debutó de manera estelar con la camiseta de Estados Unidos al anotar un gol y ser la figura en el triunfo 4-1 sobre Perú.

Vale recordar que Diego Forlán realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para hablar personalmente con el joven delantero para tratar de convencerlo de jugar para Uruguay.

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Más allá del gran rendimiento y con gol en su debut, en el segundo compromiso -la victoria por 4-2 frente a Chile- no vio minutos y permaneció en el banco de suplentes.

Este escenario mantiene la atención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del propio Forlán.

Aunque el delantero ya ha sumado minutos oficiales con la mayores de Estados Unidos, los reglamentos de FIFA y la vía legal continúan bajo análisis estricto por parte de la celeste, que conserva las esperanzas de poder convencerlo a futuro de vestir la camiseta uruguaya.

Al tener menos de 21 años y no haber jugado tres partidos oficiales Clase A con la selección absoluta estadounidense, la AUF mantiene intacta la posibilidad de formalizar el trámite si el delantero resuelve finalmente aceptar el proyecto deportivo uruguayo.