El debut ante Japón fue la única derrota en un partido en el que los nipones aprovecharon los errores celestes en el final.
Japón 3-1 Uruguay / 24 de setiembre
Corea 1-4 Uruguay / 28 de setiembre
India 1-6 Uruguay / 6 de octubre
Argentina 1-2 Uruguay / 14 de noviembre
Uruguay 5-0 República Dominicana / 17 de noviembre
En 15 puntos disputados, la celeste de Forlán ganó 12, 80%, con 2.4 puntos partidos.
Los goles: la recuperación de Darwin
En cuanto goles, sumó 18 tantos en los cinco partidos, algo que fue valorado por el DT en la conferencia de prensa de este martes en Maldonado.
Foto: Gastón Britos/Focouy
Su interinato estuvo marcado por la vuelta al gol de Darwin Núñez, quien con la selección no marcaba desde la Copa América de 2024 y en estos cinco partidos anotó 3 tantos y dio dos asistencias.
El principal artillero de la era Forlán fue Maxi Araújo con 4 conquistas y pese a no haber jugado ante Dominicana.
Maximiliano Araújo celebra su gol para Uruguay ante Argentina en La Bombonera
FOTO: Foco.Uy
Goleadores de Uruguay en la era Forlán:
4 goles: Maxi Araújo
3 goles: Darwin Núñez
2 goles: Rodrigo Aguirre
1 gol: Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Federico Viñas, Nicolás De la Cruz, Federico Valverde y Bruno Damiani
Todos los goles de la era Forlán:
Japón 3-1 Uruguay
Gol: Maxi Araújo
Corea del Sur 1-4 Uruguay
Goles:
Darwin Núñez con asistencia de Giorgian De Arrascaeta
Giorgian De Arrascaeta con asistencia de Maxi Araujo
Gol en contra
Darwin Núñez con asistencia de Guillermo Varela
India 1-6 Uruguay
Goles:
Darwin Núñez de penal
Maxi Araújo con asistencia de Nahitan Nandez
Rodrigo Zalazar con asistencia de Darwin Núñez
Maxi Araújo con asistencia de Federico Viñas
Juan Manuel Sanabria con asistencia de Facundo Pellistri
Rodrigo Aguirre con asistencia de Facundo Pellistri
Argentina 1-2 Uruguay
Goles:
Gol en contra en pelota quieta
Maxi Araújo con asistencia en pelota quieta de De Arrascaeta
Uruguay 5-0 R. Dominicana
Goles:
Rodrigo Aguirre asistencia de Bernal, en una pelota quieta
Federico Viñas
Nicolás De la Cruz de penal
Federico Valverde con asistencia de Darwin Núñez
Bruno Damiani con asistencia de De la Cruz
Todos los jugadores que utilizó Diego Forlán
Los futbolistas que más utilizó Forlán en su ciclo fueron Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, quienes estuvieron en sus cinco partidos.
Julián Álvarez de Argentina disputa el balón con Rodrigo Bentancur de Uruguay en La Bombonera
FOTO: EFE
Luego, con cuatro, aparecen Lucas Torreira, Maxi Araújo, quienes no entraron ante Dominicana, Mathías Olivera, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, liberado ante Dominicana, Federico Viñas, Rodrigo Zalazar, Facundo Bernal, que debutó en su ciclo, Facundo Pellistri, y Rodrigo Aguirre.
En total, el DT utilizó a 31 futbolistas. Federico Valverde se perdió los amistosos por Asia debido a una lesión y solo estuvo ante Argentina y Dominicana.
Foto: Gastón Britos/Focouy
En su interinato, además de Bernal, debutaron en la selección uruguaya mayor Juan Rodríguez, Bruno Damiani e Ignacio De Arruabarrena.
Los jugadores que utilizó Forlán, partidos y minutos
|Futbolista
| Partidos
| Minutos
|Rodrigo Bentancur
|5
|404
| Darwin Núñez
|5
|352
| Maximiliano Araújo
|4
|347
| Mathías Olivera
|4
|315
| Lucas Torreira
|4
|300
| Ronald Araujo
|4
|276
| Federico Viñas
|4
|246
| Guillermo Varela
|4
|225
| Joaquín Piquerez
|4
|222
| Cristopher Fiermarín
|2
|180
| Giorgian De Arrascaeta
|3
|175
| Santiago Mele
|2
|173
| José María Giménez
|3
|160
| Rodrigo Zalazar
|4
|160
| Brian Rodríguez
|2
|157
| Santiago Mouriño
|2
|151
| Juan Manuel Sanabria
|3
|150
| Nahitan Nández
|2
|135
| Agustín Canobbio
|2
|131
| Facundo Bernal
|4
|128
| Sebastián Cáceres
|2
|123
| Rodrigo Aguirre
|4
|98
| Thiago Cardozo
|1
|90
| Federico Valverde
|2
|62
| Facundo Pellistri
|4
|56
| Emiliano Martínez
|1
|45
| Juan Rodríguez
|2
|43
| Nicolás De la Cruz
|1
|16
| Martín Satriano
|1
|16
| Bruno Damiani
|1
|7
| Ignacio de Arruabarrena
|1
|7
Las alineaciones y sistemas que utilizó Diego Forlán
Japón 3-1 Uruguay
En su debut, el entrenador celeste colocó un 4-4-2, su sistema preferido, con dos delanteros de área: Darwin y Viñas.
Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.
Cambios: 66' José María Giménez x Araujo, 66' Rodrigo Zalazar x B. Rodríguez, 66' Giorgian de Arrascaeta x Viñas, 78' Facundo Bernal x Rodrigo Bentancur, 78' Joaquín Piquerez x Sanabria, 82' Facundo Pellistri x Araújo.
Corea del Sur 1-4 Uruguay
Ante Corea del Sur, en el que Uruguay mostró su mejor juego teniendo en cuenta la importancia del rival, el DT hizo un ajuste en su equipo al colocar a Giorgian De Arrascaeta junto a Núñez en un 4-4-1-1.
Así avanza la recuperación de Giorgian de Arrascaeta
Video: TikTok
Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta
En ese partido solo hizo dos cambios: Zalazar por De Arrascaeta a los 77’ y Rodrigo Aguirre por Darwin a los 86.
India 1-6 Uruguay
En el tercer partido de la gira asiática y ante el rival más débil del tour, Forlán colocó un equipo alternativa y volvió al 4-4-2, con Darwin y Viñas arriba.
Uruguay: Thiago Cardozo; Nahitan Nández, Santiago Mouriño, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.
Cambios: 46’ Guillermo Varela por Nández y Lucas Torreira por Emiliano Martínez; 63’ Rodrigo Aguirre por Núñez, Facundo Bernal por Bentancur y Juan Manuel Sanabria por Piquerez, 64’ Juan Rodríguez por Giménez y Facundo Pellistri por Zalazar.
Argentina 1-2 Uruguay
Frente a Argentina, De Arrascaeta volvió a la titularidad, fue clave en los dos goles, y formó ataque junto a Darwin. Además, le dio la titularidad en el arco a Fiermarin, quien había sido el golero con mejor performance en la gira previa.
Foto: Gastón Britos/Focouy
Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez
Cambios: 57' Sebastián Cáceres por Piquerez y Federico Valverde por Canobbio; 76’ Facundo Bernal por Torreira y Federico Viñas por De Arrascaeta; 84' Facundo Pellistri por Araújo y Rodrigo Aguirre por Núñez.
Uruguay 5-0 República Dominicana
De local en Maldonado, Forlán colocó un equipo alternativo y realizó 10 variantes, propiciando los debuts de Ignacio De Arruabarrena y Bruno Damiani.
Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Agustín Canobbio, Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
Cambios en Uruguay: 45' Mathías Olivera por Sanabria; 61' Ronald Araujo por Mouriño, Federico Valverde por Zalazar, Darwin Núñez por Aguirre; 74' Juan Rodríguez por Giménez, Facundo Pellistri por Canobbio, 74' Nicolás de la Cruz por Bernal y Martín Satriano por Viñas; 83' Bruno Damiani por Bentancur e Ignacio de Arruabarrena por Mele.