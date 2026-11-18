Con cuatro triunfos en cinco partidos, Diego Forlán cerró su ciclo como entrenador interino de la selección uruguaya este martes con la goleada 5-0 ante República Dominicana en el Campus de Maldonado, en el que fue su primer partido ante los hinchas que lo alentaron ahora en su nuevo rol de DT.

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Designado al frente del combinado sub 20, con la que disputará el próximo Sudamericano, al exgoleador se la asignó la mayor para los últimos amistosos de este 2026, luego del Mundial y del fin de la era Marcelo Bielsa.

Forlán mostró un estilo de juego práctico, con un tradicional 1-4-4-2 que cambió a 1-4-4-1-1 cuando colocó a Giorgian De Arrascaeta. Su propuesta se basó en atacar por las bandas y con velocidad, con pasajes en los que suele cambiar de punta a sus extremos, y en los últimos partidos sacó muy buen provecho de las pelotas quietas para llegar a los goles.

El entrenador, que luego de dirigir a Peñarol y Atenas de San Carlos volvió a ponerse el buzo de DT luego de cinco años, disputó cinco partidos con la selección mayor, tres en la Fecha FIFA de setiembre y octubre en la gira asiática y dos en la reciente ventana de noviembre.

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El debut ante Japón fue la única derrota en un partido en el que los nipones aprovecharon los errores celestes en el final.

Japón 3-1 Uruguay / 24 de setiembre

Corea 1-4 Uruguay / 28 de setiembre

India 1-6 Uruguay / 6 de octubre

Argentina 1-2 Uruguay / 14 de noviembre

Uruguay 5-0 República Dominicana / 17 de noviembre

En 15 puntos disputados, la celeste de Forlán ganó 12, 80%, con 2.4 puntos partidos.

Los goles: la recuperación de Darwin

En cuanto goles, sumó 18 tantos en los cinco partidos, algo que fue valorado por el DT en la conferencia de prensa de este martes en Maldonado.

Darwin Núñez Foto: Gastón Britos/Focouy

Su interinato estuvo marcado por la vuelta al gol de Darwin Núñez, quien con la selección no marcaba desde la Copa América de 2024 y en estos cinco partidos anotó 3 tantos y dio dos asistencias.

El principal artillero de la era Forlán fue Maxi Araújo con 4 conquistas y pese a no haber jugado ante Dominicana.

Maximiliano Araújo celebra su gol para Uruguay ante Argentina en La Bombonera FOTO: Foco.Uy

Goleadores de Uruguay en la era Forlán:

4 goles: Maxi Araújo

3 goles: Darwin Núñez

2 goles: Rodrigo Aguirre

1 gol: Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Federico Viñas, Nicolás De la Cruz, Federico Valverde y Bruno Damiani

Todos los goles de la era Forlán:

Japón 3-1 Uruguay

Gol: Maxi Araújo

Corea del Sur 1-4 Uruguay

Goles:

Darwin Núñez con asistencia de Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta con asistencia de Maxi Araujo

Gol en contra

Darwin Núñez con asistencia de Guillermo Varela

India 1-6 Uruguay

Goles:

Darwin Núñez de penal

Maxi Araújo con asistencia de Nahitan Nandez

Rodrigo Zalazar con asistencia de Darwin Núñez

Maxi Araújo con asistencia de Federico Viñas

Juan Manuel Sanabria con asistencia de Facundo Pellistri

Rodrigo Aguirre con asistencia de Facundo Pellistri

Argentina 1-2 Uruguay

Goles:

Gol en contra en pelota quieta

Maxi Araújo con asistencia en pelota quieta de De Arrascaeta

Uruguay 5-0 R. Dominicana

Goles:

Rodrigo Aguirre asistencia de Bernal, en una pelota quieta

Federico Viñas

Nicolás De la Cruz de penal

Federico Valverde con asistencia de Darwin Núñez

Bruno Damiani con asistencia de De la Cruz

Todos los jugadores que utilizó Diego Forlán

Los futbolistas que más utilizó Forlán en su ciclo fueron Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, quienes estuvieron en sus cinco partidos.

Julián Álvarez de Argentina disputa el balón con Rodrigo Bentancur de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

Luego, con cuatro, aparecen Lucas Torreira, Maxi Araújo, quienes no entraron ante Dominicana, Mathías Olivera, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, liberado ante Dominicana, Federico Viñas, Rodrigo Zalazar, Facundo Bernal, que debutó en su ciclo, Facundo Pellistri, y Rodrigo Aguirre.

En total, el DT utilizó a 31 futbolistas. Federico Valverde se perdió los amistosos por Asia debido a una lesión y solo estuvo ante Argentina y Dominicana.

Ignacio De Arruabarrena Foto: Gastón Britos/Focouy

En su interinato, además de Bernal, debutaron en la selección uruguaya mayor Juan Rodríguez, Bruno Damiani e Ignacio De Arruabarrena.

Los jugadores que utilizó Forlán, partidos y minutos

Futbolista Partidos Minutos Rodrigo Bentancur 5 404 Darwin Núñez 5 352 Maximiliano Araújo 4 347 Mathías Olivera 4 315 Lucas Torreira 4 300 Ronald Araujo 4 276 Federico Viñas 4 246 Guillermo Varela 4 225 Joaquín Piquerez 4 222 Cristopher Fiermarín 2 180 Giorgian De Arrascaeta 3 175 Santiago Mele 2 173 José María Giménez 3 160 Rodrigo Zalazar 4 160 Brian Rodríguez 2 157 Santiago Mouriño 2 151 Juan Manuel Sanabria 3 150 Nahitan Nández 2 135 Agustín Canobbio 2 131 Facundo Bernal 4 128 Sebastián Cáceres 2 123 Rodrigo Aguirre 4 98 Thiago Cardozo 1 90 Federico Valverde 2 62 Facundo Pellistri 4 56 Emiliano Martínez 1 45 Juan Rodríguez 2 43 Nicolás De la Cruz 1 16 Martín Satriano 1 16 Bruno Damiani 1 7 Ignacio de Arruabarrena 1 7

Las alineaciones y sistemas que utilizó Diego Forlán

Japón 3-1 Uruguay

En su debut, el entrenador celeste colocó un 4-4-2, su sistema preferido, con dos delanteros de área: Darwin y Viñas.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Cambios: 66' José María Giménez x Araujo, 66' Rodrigo Zalazar x B. Rodríguez, 66' Giorgian de Arrascaeta x Viñas, 78' Facundo Bernal x Rodrigo Bentancur, 78' Joaquín Piquerez x Sanabria, 82' Facundo Pellistri x Araújo.

Corea del Sur 1-4 Uruguay

Ante Corea del Sur, en el que Uruguay mostró su mejor juego teniendo en cuenta la importancia del rival, el DT hizo un ajuste en su equipo al colocar a Giorgian De Arrascaeta junto a Núñez en un 4-4-1-1.

Así avanza la recuperación de Giorgian de Arrascaeta Video: TikTok

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta

En ese partido solo hizo dos cambios: Zalazar por De Arrascaeta a los 77’ y Rodrigo Aguirre por Darwin a los 86.

India 1-6 Uruguay

En el tercer partido de la gira asiática y ante el rival más débil del tour, Forlán colocó un equipo alternativa y volvió al 4-4-2, con Darwin y Viñas arriba.

Uruguay: Thiago Cardozo; Nahitan Nández, Santiago Mouriño, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Cambios: 46’ Guillermo Varela por Nández y Lucas Torreira por Emiliano Martínez; 63’ Rodrigo Aguirre por Núñez, Facundo Bernal por Bentancur y Juan Manuel Sanabria por Piquerez, 64’ Juan Rodríguez por Giménez y Facundo Pellistri por Zalazar.

Argentina 1-2 Uruguay

Frente a Argentina, De Arrascaeta volvió a la titularidad, fue clave en los dos goles, y formó ataque junto a Darwin. Además, le dio la titularidad en el arco a Fiermarin, quien había sido el golero con mejor performance en la gira previa.

Cristopher Fiermarín Foto: Gastón Britos/Focouy

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez

Cambios: 57' Sebastián Cáceres por Piquerez y Federico Valverde por Canobbio; 76’ Facundo Bernal por Torreira y Federico Viñas por De Arrascaeta; 84' Facundo Pellistri por Araújo y Rodrigo Aguirre por Núñez.

Uruguay 5-0 República Dominicana

De local en Maldonado, Forlán colocó un equipo alternativo y realizó 10 variantes, propiciando los debuts de Ignacio De Arruabarrena y Bruno Damiani.

Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Agustín Canobbio, Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Cambios en Uruguay: 45' Mathías Olivera por Sanabria; 61' Ronald Araujo por Mouriño, Federico Valverde por Zalazar, Darwin Núñez por Aguirre; 74' Juan Rodríguez por Giménez, Facundo Pellistri por Canobbio, 74' Nicolás de la Cruz por Bernal y Martín Satriano por Viñas; 83' Bruno Damiani por Bentancur e Ignacio de Arruabarrena por Mele.