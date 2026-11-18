Diego Forlán cerró con una goleada 5-0 sobre República Dominicana su primera serie de cinco partidos al frente de la selección uruguaya y realizó un balance muy positivo de los resultados obtenidos, pero también del vínculo que comenzó a construir con los futbolistas.

El entrenador de la Celeste consiguió cuatro victorias en cinco presentaciones , con 18 goles a favor (seis en contra) y destacó la posibilidad de darle minutos a numerosos jugadores, probar variantes y empezar a desarrollar su idea de juego.

"La verdad que fueron cinco partidos de mucho nivel, con grandes equipos. Japón, Corea, India capaz que un poco menos, pero después Argentina", expresó Forlán a AUFTV luego de la goleada ante República Dominicana .

El exdelantero reconoció que República Dominicana no representaba una exigencia comparable a la de otros adversarios, pero reivindicó la importancia de convertir goles y conseguir resultados positivos, independientemente de la jerarquía del rival.

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"Por más que obviamente República Dominicana no es una selección de primerísimo nivel, hoy en día yo siempre digo lo mismo. En su momento, cuando me tocaba estar al frente del equipo nuestro, del DFC (Durazno FC), decía que hacer goles, sea cual sea el rival, no es nada sencillo", afirmó.

Y resumió su satisfacción por el comienzo del ciclo: "En cinco partidos haber hecho 18 goles, haber tenido la oportunidad de hacer debutar a muchos jugadores, que todos tengan minutos y, obviamente, de cinco partidos ganar cuatro, y contra buenos rivales, es más de lo que me hubiera imaginado".

Los jugadores que hizo debutar Diego Forlán

Jugador Partido Facundo Bernal Japón 1-3 Thiago Cardozo India 6-1 Juan Rodríguez India 6-1 Bruno Damiani República Dominicana 5-0 Ignacio De Arruabarrena República Dominicana 5-0

Forlán también puso especial énfasis en el compromiso de los futbolistas, que respondieron a la convocatoria después del Mundial, y en el ambiente que se generó durante las concentraciones.

"La verdad que estoy muy contento y feliz. El agradecimiento no solo por la buena voluntad de venir a estos partidos de fecha FIFA, los primeros después de haber estado muy cerca de lo que fue el Mundial, sino también por el respeto que tuvieron para conmigo y con todo el cuerpo técnico. Fue una convivencia espectacular", destacó.

La charla íntima de Diego Forlán con Darwin Núñez: "Si hablan de vos es porque te tienen en cuenta"

Forlán fue consultado por la recuperación futbolística y anímica de Darwin Núñez, quien volvió a convertir goles con la selección.

Contra Corea del Sur metió dos y contra India uno. Antes del doblete ante los coreanos estuvo 17 partidos sin meter un gol con Uruguay.

El entrenador reveló detalles de una conversación personal con el delantero, en la que recurrió a su propia experiencia durante su etapa en Manchester United para transmitirle tranquilidad frente a los cuestionamientos por su falta de gol.

Forlán explicó primero que la continuidad que Núñez recuperó en los últimos meses fue importante para mejorar su rendimiento.

"Yo creo que también ha tenido más minutos estos últimos meses de lo que había sido previo al Mundial, que no había tenido continuidad, no había tenido la posibilidad de jugar todos los fines de semana. Entonces, a un jugador, no importa físicamente y lo profesional que es él, si no tiene esa continuidad y rendimiento partido a partido es difícil", señaló.

Después contó cómo surgió la conversación con el delantero.

"Con Darwin tenemos una buena afinidad. Él me decía que llevaba mucho tiempo sin hacer goles y yo le dije: 'Bueno, a ver, mucho tiempo... La selección juega cada tanto, no juega todos los fines de semana'".

Fue entonces cuando Forlán apeló a un recuerdo de su carrera en Inglaterra, donde también había atravesado una etapa de cuestionamientos por su falta de eficacia frente al arco.

"Justo le puse el caso de que a mí me había pasado cuando estaba en Manchester United. La gente decía que por seis meses no había hecho un gol", recordó.

Y reveló el mensaje que le transmitió a Núñez: "Mirá, Darwin, a mí me decían lo mismo. Si hablan de vos es porque te tienen en cuenta, eso es lo más importante. Después, goles vas a hacer, no te vas a olvidar. Eso lo tenemos claro todos".

El entrenador profundizó en esa experiencia y explicó cómo cambia la relación de un delantero con el arco cuando atraviesa una racha sin convertir.

"Cuando se te cierra el arco tratás de patear más veces de las que pateabas antes. Capaz que antes, cuando tenés el arco abierto, con una sola tenés la posibilidad de hacer un gol. Y cuando se te cierra el arco, en vez de tener una, tenés que patear 10 o 15 veces. Y bueno, te va a entrar una. Y cuando te entra una, te entran todas", reflexionó.

Forlán habló de su trabajo individual con los jugadores y pidió más minutos para Facundo Pellistri

Ignacio Bordad, Diego Pérez y Diego Forlán Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador también explicó cómo trabaja en el vínculo cotidiano con los integrantes de la selección y la importancia que le asigna a las conversaciones individuales.

"Es algo de 360 grados, de todo. La planificación de los viajes, de la concentración, el tipo de partidos que vamos a jugar, los entrenamientos y después las charlas grupales, las charlas individuales, las que se necesitan", explicó.

Forlán aclaró que esos intercambios no responden a una planificación rígida, sino que surgen de las necesidades de cada futbolista.

"Las charlas se van dando naturalmente. No es algo que uno se anota y dice: 'Tengo que hablar con este o con el otro'. Uno lo va viendo de acuerdo a cómo se van dando las cosas, cómo vienen, lo que necesita el jugador. Ellos mismos a veces se acercan", contó.

Este método es diametralmente opuesto al que aplicó Marcelo Bielsa entre 2023 y hasta el Mundial 2026, del cual los jugadores se quejaron por entender que los saturaba.

Forlán también se refirió a Facundo Pellistri, a quien conoce desde hace varios años y considera un futbolista con características especialmente valiosas para Uruguay.

"Facu Pellistri, que lo conozco bien y le tengo una confianza enorme. Me encantaría que pueda tener muchos más minutos, porque tener un jugador de esa velocidad, para nosotros los uruguayos, que la velocidad escasea...", manifestó.

Forlán destacó que Pellistri respondió a las indicaciones que le dio cuando ingresó ante Japón.

"Ese cambio de ritmo lo mostró en Japón cuando tuvo que entrar. Le pedí lo que tenía que hacer y lo hizo", aseguró.

Los próximos desafíos de Diego Forlán con Uruguay y su objetivo de acostumbrarse a ganar

Tras completar los cinco amistosos, Forlán explicó que el cuerpo técnico comenzará a concentrarse en los trabajos con la selección sub 20, que tiene previsto iniciar una nueva etapa de preparación el 30 de noviembre.

"Tenemos que hacer una lista grande, de más o menos 30 jugadores, y empezar a concentrarnos en eso, que es lo más importante", señaló.

Sobre los próximos compromisos de la selección mayor, previstos para marzo, indicó que todavía no hay una planificación definitiva de los rivales.

"Estoy agradecido de poder estar donde estoy, ganar partidos, porque no importan los rivales, creo que es lindo acostumbrarse a ganar y eso es lo más importante", expresó.

Y enumeró algunos de los resultados que marcaron el inicio de su ciclo: "Hacer 18 goles, haber hecho cinco goles acá, seis a India, cuatro a Corea, haberle ganado a Argentina es importante".

Forlán reconoció que todavía quedan aspectos por corregir y un proceso de reconstrucción por delante, pero dejó en claro la importancia que le asigna a este comienzo.

"Hay muchas cosas para mejorar, sin lugar a dudas. Reconstruir, reconstruir. Pero ganar siempre es lo más lindo. Estamos muy contentos y disfrutando de esto. Y obviamente que cuando se gana es todo mucho mejor", concluyó.