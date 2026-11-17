Uruguay le gana por 1-0 a República Dominicana en el amistoso internacional que se juega este martes en el Campus de Maldonado, con gol anotado por Rodrigo Aguirre en el que dio la sensación de que estaba en fuera de juego en un partido que no tiene VAR.

Santiago Mele: Respondió muy bien en el primer mano a mano del partido salvando el arco con su pie y luego al salir en un corner. Luego, volvió a tapar otro remate en una contra en la que Uruguay quedó mal parado. En el segundo tiempo se lució con otra atajada en una juega en fuera de juego. Fue una de las figuras de la noche.

Santiago Mouriño: Comenzó un tanto impreciso con la pelota y hablando con Canobbio para darle indicaciones. No tuvo aporte ofensivo en la primera mitad. En la segunda parte se soltó más pero sin destacarse.

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Uruguay 5-0 República Dominicana: tras un opaco primer tiempo, la selección de Diego Forlán despertó en el segundo tiempo y celebró una goleada con sus hinchas

José María Giménez: El capitán celeste. Fue el encargado de ordenar al equipo y bajó la primera pelota en la jugada del gol del 1-0. Correcta actuación.

Sebastián Cáceres: Estuvo atento y rápido para cortar algunas cargas rivales. Su velocidad lo destaca en la zaga.

Juan Manuel Sanabria: Su banda fue por la que Dominicana causó más peligro y tuvo algunos desencuentros con Zalazar. No pesó en ofensiva. Fue reemplazado a los 45 minutos.

Agustín Canobbio: Comenzó la primera acción de Uruguay con una diagonal desde la derecha. Cambió de banda y se animó a patear desde larga distancia.

Rodrigo Bentancur: Nuevamente fue la manija del equipo y el encargado de organizar las salidas. Redondeó otra buena actuación.

Facundo Bernal: En su primer partido como titular en la selección, tuvo su primera acción con un muy buen pase largo a Canobbio. Luego, protagonizó un cruce con un volante rival que se enojó. Fue el asistente para el gol celeste, en una jugada que podía haber sido tanto suyo si no la empujaba Aguirre. En el segundo tiempo se tuvo fe y probó desde afuera del área con un remate que se fue apenas alto y que levantó los aplausos de la gente.

Rodrigo Zalazar: Tuvo la primera para Uruguay pero definió muy alto dentro del área. Luego, con su especialidad, el remate de distancia, sacudió al golero dominicano que rechazó al corner. Fue el encargado de las pelotas quietas de Uruguay.

Federico Viñas: Fue el delantero que más retrocedió para buscar juego y lo hizo bien. En el segundo tiempo puso el 2-0 al presionar al golero y forzarlo al error dentro del área chica.

Rodrigo Aguirre: Se movió pero le costó tener situaciones de peligro y buenas habilitaciones de sus compañeros. Pero su olfato goleador le permitió estar en el lugar indicado para marcar el 1-0 de Uruguay al empujar la pelota casi en la línea. Si había VAR, el gol podría haber sido anulado por fuera de juego.

Cambios en Uruguay:

Mathías Olivera: Entró a los 45’ por Sanabria como lateral izquierdo. Llegó al área y en una ocasión estuvo muy cerca de marcar el segundo pero le faltó fuerza. También subió y lanzó centros. Buen partido.

Darwin Nuñez: Entró por Aguirre a los 61’. Jugó suelto por las bandas y también en el área, con una muy buena ocasión que le sacó el golero rival. Fue clave e inteligente para el gol de Valverde en el 4-0. Mostró su clase.

Ronald Araujo: Entró por Mourinho a los 61’. Ganó por arriba en un tiro de esquina y su cabezazo salió débil. No tuvo complicaciones y pasó bien al ataque. Rendimiento acorde a su gran momento.

Federico Valverde: Entró por Zalazar a los 61’. Llamó la atención su posición por el medio entre los volantes y los delanteros. Luego, pasó a la banda izquierda. Tuvo su primera acción con un fuerte remate que se fue alto. Se ganó los aplausos con una buena barrida. Marcó un golazo en el 4-0 tras una buena jugada.

Juan Rodríguez: Entró por Giménez a los 74’.

Nicolás De la Cruz: Entró por Bernal a los 74’. Marcó el tercer gol de Uruguay con una buena ejecución de penal.

Martín Satriano: Entró por Viñas a los 74’ en su esperado debut en la era Forlán. Con los cambios posteriores, terminó sobre la banda izquierda y lejos del área.

Facundo Pellistri: Entró por Canobbio a los 74’. En su primera carga a velocidad le cometieron penal. Se mostró muy activo, ágil y acertado en ofensiva.

Ignacio De Arruabarrena: Entró por Mele a los 83’. Tuvo su debut en la selección uruguaya sin intervenciones.

Bruno Damiani: Entró por Bentancur a los 83’. Tuvo su debut en la selección uruguaya. Participó en la jugada del 4-0 y fue dupla de ataque con Darwin. Cuando terminaba el partido, marcó el 5-0 con un toque en el área chica, lo que desató el último festejo de la noche y la algarabía de los hinchas.