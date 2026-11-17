Los candidatos a presidente y vicepresidente de Peñarol en las elecciones del 12 de diciembre, Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal , presentaron este martes un plan para el Campeón del Siglo que incluye soluciones de movilidad, mejoras en las tribunas y servicios, la renovación de la fachada y una mayor utilización de las instalaciones más allá de los días de partido.

Sobre una inversión estimada en US$ 5.000.000 que debe realizar el club y un plan de trabajos que trascenderá el período de gestión del próximo gobierno de Peñarol (2026-2029) fue presentada la hoja de ruta.

También forma parte de esta proyección obras del gobierno para las que mantuvieron reuniones con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry , y con el intendente de Montevideo, Mario Bergara , para darles a conocer los aspectos del proyecto vinculados con la infraestructura vial, los accesos al estadio y su integración con la ciudad.

El actual estadio de Peñarol fue un sueño que persiguieron decenas de dirigentes de Peñarol a lo largo de la historia, y que finalmente impulsó Damiani en sus presidencias (2008 a 2017) e inauguró en marzo 2016 con la gestión de Ruibal.

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Mejoras en los accesos y la movilidad

Uno de los ejes centrales del proyecto, según explicó Ruibal, es facilitar la llegada y salida de los espectadores durante los días de partido, mediante una intervención que comprende los accesos viales, la circulación de vehículos y peatones, el transporte público y las áreas de estacionamiento.

La propuesta contempla mejoras en la pavimentación en los distintos accesos, reorganización de los estacionamientos, la incorporación de dos puentes peatonales y mejorar la iluminación para los partidos nocturnos.

Uno de los anuncios forma parte de la reforma integral del nuevo sistema de transporte metropolitano, para el que el club ya realizó gestiones para establecer sobre la ruta 8, en el cruce con la 102, la terminal Campeón del SIglo para generar una llegada y salida más cómoda de los hinchas.

Así se proyecta la terminal y el ingreso de los hinchas, por los caminos que ya existen, desde una futura terminal:

También se plantearon intervenciones en las vías de circulación del entorno, con el propósito de ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Más comodidad y mejores servicios para los hinchas

En el interior del estadio, el proyecto incluye mejoras en las tribunas y en los espacios gastronómicos, con especial atención a la tribuna Damiani, a la que se procura dar mayor utilización y mejores condiciones de comodidad.

Ruibal planteó también la posibilidad de instalar butacas en una zona central del primer anillo de esa tribuna, aunque aclaró que no se trata de una decisión adoptada.

Explicó que la iniciativa deberá discutirse en el consejo directivo, considerando las distintas formas en que los hinchas disfrutan del espectáculo y eventualmente consultando la opinión de los socios.

Un estadio con vida durante todo el año

Otro de los objetivos es incrementar la utilización del Campeón del Siglo más allá de los partidos de fútbol.

Ruibal planteó la posibilidad de trasladar una parte importante del museo de Peñarol al estadio, aprovechando su ubicación próxima al aeropuerto y a zonas de circulación turística.

La iniciativa busca convertir al Campeón del Siglo en un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, mediante recorridos que permitan conocer la historia del club y sus instalaciones.

Así se podrá ver el museo:

También se propuso estudiar la instalación de espacios institucionales para recibir delegaciones extranjeras y celebrar reuniones del consejo directivo, sin que ello implique necesariamente trasladar toda la administración que actualmente funciona en el Palacio Peñarol.

Esto es lo que proyectan para la sala de comisión directiva:

Una nueva imagen para el Campeón del Siglo

Durante la presentación también se exhibieron propuestas para renovar la fachada del estadio, con soluciones arquitectónicas que procuran modernizar su imagen y mantener la armonía con el diseño original.

“No queremos proponerle sueños locos, queremos proponerle cosas realizables”, afirmó.

El objetivo es forrar el estadio con una terminación como se puede observar en esta foto:

Vista aérea cercana del estadio forrado y con los puentes que permitirán una mejor llegada de los hinchas de a pie al estadio Campeón del Siglo

Ruibal sostuvo que el fútbol debe continuar siendo la prioridad en la asignación de recursos del club, pero advirtió sobre la necesidad de preservar y valorizar la infraestructura existente.

“El club tiene que apostar al fútbol, el fútbol nos va a llevar muchos recursos. Es muy importante que el fútbol lo pongamos primero, pero el Campeón del Siglo no lo podemos dejar depreciar”, expresó.

Además, planteó que el objetivo de techar el estadio es una aspiración de todos pero no para esta etapa del club en donde la prioridad está planteada en la mejora del entorno y la experiencia para los hinchas a través del arribo al estadio.

Proyectan una nueva calle de salida para el estacionamiento C

Ruibal planteó la importancia de tener la gestión de todos los estacionamiento y planteó para que C, abrir una calle que permitirá lograr una salida directo desde ese sector hacia la ruta 102.

De esa forma lograrán descongestionar la salida de vehículos del estadio.

También proyectan construir una calle que una camino Mangangá con Siete Cerros, dentro de los terrenos que pertenecen al club.