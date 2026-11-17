El fútbol brasileño dio un paso firme hacia el saneamiento económico de sus instituciones. Tras una reunión con representantes de los clubes de las Series A y B realizada este martes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que, a partir de la temporada 2028, las entidades que mantengan atrasos salariales sufrirán la quita de puntos en las competiciones nacionales.

La nueva normativa establece un control estricto previo al inicio de la actividad oficial: los clubes deberán acreditar ante la Agencia Nacional de Regulación y Sustentabilidad del Fútbol (Anresf) que están completamente al día con los haberes de sus futbolistas y del cuerpo técnico al menos 20 días antes del comienzo del Brasileirao.

La drástica determinación de la CBF responde a un alarmante diagnóstico financiero presentado por la propia Anresf sobre 14 equipos de la Primera división entre 2023 y 2025.

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Si bien los ingresos operativos subieron un 48% y las ventas de jugadores crecieron un 144%, los egresos se dispararon: la masa salarial aumentó un 50% y el gasto en fichajes trepó un 135%, dejando a 10 de esos clubes con déficit operativo y un rojo combinado de 1.400 billones de reales (US$ 242,239,760).

En la misma línea de control para la Serie B, se aprobó por unanimidad que los equipos que excedan el 60% de sus ingresos previstos en masa salarial durante más de 120 días también perderán 3 puntos a partir de 2027, año en el que además quedará eliminado el límite de partidos disputados para transferir futbolistas entre equipos de una misma categoría.