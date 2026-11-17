Tras ser suplente ante Defensor Sporting luego de 16 partidos consecutivos y arrastrar un marcado bajón futbolístico, Leonel Jaime vuelve a estar en el centro de la escena. Diego Aguirre analiza si lo devuelve al equipo titular este jueves ante Cerro Largo, en un partido decisivo el el que Peñarol se juega la temporada.

Parece mentira que, en el cierre de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya, Diego Aguirre siga buscando variantes para dotar a Peñarol de creación, llegada y gol.

Con la obligación de vencer este jueves a Cerro Largo para quedarse con la Tabla Anual sin depender de terceros, el entrenador aurinegro afronta una decisión clave en ofensiva: devolverle la titularidad a Leonel Jaime o mantenerlo en el banco.

Leonel Jaime viene de ser suplente en el empate 1-1 frente a Defensor Sporting, cortando una racha de 16 encuentros seguidos desde el arranque.

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Su nivel ha caído notoriamente, pero el cuerpo técnico sabe que el equipo necesita recuperar su mejor versión futbolística en el momento más caliente del año. Además, la apuesta por el doble "9" con Matías Arezo y Abel Hernández ante los violetas volvió a fracasar, lo que abre la puerta para rearmar la generación de juego detrás de un solo referente de área.

El contexto apremia. Peñarol acumula seis partidos sin victorias y el jueves cumplirá exactamente un mes y medio sin ganar (46 días), desde aquel agónico 1-0 frente a Racing el pasado 4 de octubre.

El duelo marcará también el retorno al Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Clausura tras los cuatro encuentros de sanción -más la quita de 1 punto en ambas tablas- sufridos luego de los incidentes en el clásico del 30 de agosto.

Para recibir a un Cerro Largo que llega urgido por escapar del descenso, Aguirre recuperará a tres futbolistas que cumplieron suspensión: el arquero Washington Aguerre, el mediocampista Eric Remedi -pieza clave para reforzar la marca en el medio- y Luis Angulo, habitual pieza de recambio.

En contraste, el zaguero Nahuel Herrera sigue en duda y difícilmente llegue en condiciones para reforzar una defensa que también mostró grietas, ya que se encuentra lesionado.

Entre el peso de una racha adversa y la necesidad de no despedirse del año con las manos vacías en la Liga AUF Uruguaya, Diego Aguirre define la oncena titular. El posible retorno de Leonel Jaime asoma como la apuesta principal para devolverle fútbol a un equipo que se juega todo en 90 minutos.