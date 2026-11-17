La decisión del Congreso de Intendentes de mantener para 2027 el precio de las patentes de los motores a combustión y establecer un régimen de transición para los eléctricos continúa generando polémica.

Este martes habrá una reunión de legisladores de la oposición para analizar cambios a la ley que creó el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) al tiempo que militantes blancos comenzaron a hacer circular en grupos partidarios su intención de convocar a la Convención Nacional para discutir "fraternalmente" con los intendentes sobre la medida .

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El puntapié lo dieron militantes de Montevideo y Canelones, que plantearon en un mensaje su interés de aplicar el artículo 16 de la Carta Orgánica y convocar a una reunión.

Este artículo establece que la Convención puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el directorio del partido, por disposición de la mesa o a solicitud firmada por cincuenta convencionales.

"50 firmas bastan para presentar al presidente de la Convención y que en 5 días cite a los convencionales. Se llama a los intendentes y fraternalmente lo hablamos en la convención. No tendremos potestad sobre una decisión del Congreso de Intendentes pero tenemos responsabilidades políticas sobre nuestros convencionales", dice el mensaje al que accedió El Observador y que circula en grupos blancos.