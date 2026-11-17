Fiscales y policías de Paraguay registraron este martes las viviendas de Francisco y Manuel Peña , hermanos del expresidente Santiago Peña , como parte de la investigación tras la intervención de Ueno bank y ante los presuntos vínculos de la entidad con una firma constituida en Luxemburgo, informaron fuentes del Ministerio Público paraguayo.

Las operaciones se realizaron de forma simultánea en Asunción , la capital del país, un día después de que el exmandatario fue trasladado desde la unidad Regimiento Escolta Presidencial hasta la cárcel militar de Viñas Cué , luego de denuncias sobre presuntos "privilegios" mientras cumplía su prisión preventiva .

La intervención mediante un procedimiento de resolución de Ueno bank golpeó a miles de clientes en el país y abrió una crisis política que se ha saldado con la destitución en un juicio político en el Senado de Peña, y la renuncia y posterior detención de la antigua cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP).

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También han sido detenidos siete exdirectivos de Ueno y de empresas del mismo conglomerado, mientras que dos ejecutivas permanecen bajo detención domiciliaria en otra causa por el mismo escándalo, en la investigación encabezada por la Fiscalía que abarca a unas 27 personas .

En declaraciones a periodistas tras abandonar la casa de Francisco Peña, el fiscal Christian Benítez indicó que se incautaron de "aparatos electrónicos, celulares y computadoras".

El funcionario aseguró que "ciertos documentos" de una "empresa vinculada a Ueno que está en Luxemburgo" serán entregados al Ministerio Público por el abogado Ricardo Preda, quien representa a Francisco Peña.

El fiscal Benítez apuntó que el procedimiento está vinculado a "la hipótesis" del Ministerio Público, que, aseguró, expone "la vinculación del hermano del expresidente con relación a la firma Ueno bank y una empresa extranjera en Luxemburgo".

Por su parte, la fiscal Silvia González explicó a los reporteros que durante la diligencia en la vivienda y los vehículos de Manuel Peña recolectaron discos externos, dispositivos celulares, tablets y computadoras, entre otros dispositivos, e indicó que no hallaron documentos relacionados con Ueno o compañías vinculadas.

La fiscal González afirmó que se ordenó el registro por la condición de hermano del expresidente y argumentó que dentro de las investigaciones no pueden "descartar nada". Por el momento no hay orden de detención contra los hermanos de Peña, según los fiscales.

Con información de EFE.