Un grupo de trabajadores de Uruguay tendrá un feriado no laborable el próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 , según lo establecido en los Consejos de Salarios y confirmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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La fecha contempla un régimen especial de remuneración que permite a los trabajadores comprendidos cobrar la jornada aunque no concurran a trabajar. En caso de desempeñar tareas ese día, se aplica el régimen de remuneración correspondiente a los feriados no laborables pagos.

El próximo miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día del Taximetrista , una fecha que alcanza a los choferes de taxi de Montevideo.

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Según informó el MTSS, la jornada tiene el mismo régimen de remuneración que un feriado no laborable pago, de acuerdo con lo establecido en los Consejos de Salarios.

Esto significa que los trabajadores comprendidos en el acuerdo tienen derecho a recibir la remuneración correspondiente al día, incluso si no trabajan.

Cómo se paga el feriado del 25 de noviembre

Al tener el mismo régimen de remuneración que un feriado no laborable pago, las condiciones generales son las siguientes:

Si el trabajador no trabaja: cobra la remuneración habitual correspondiente a esa jornada.

cobra la remuneración habitual correspondiente a esa jornada. Si el trabajador trabaja: corresponde aplicar el régimen de remuneración de los feriados no laborables pagos, que como regla general implica el pago doble por el trabajo realizado.

El beneficio está previsto para los choferes de taxi de Montevideo y no se extiende automáticamente a otros sectores de actividad.