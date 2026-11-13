El próximo lunes es feriado no laborable para un grupo de trabajadores de Uruguay: quiénes tienen fin de semana largo y cómo se paga

Este lunes 16 de noviembre se celebra en Uruguay el Día del Trabajador de la Piscicultura , una jornada que constituye un feriado no laborable pago para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo del sector.

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La fecha fue establecida el 30 de octubre de 2018, durante la séptima ronda de negociación de los Consejos de Salarios, mediante un acuerdo entre representantes del Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores.

El convenio corresponde al Grupo 3, "Industria Pesquera", Subgrupo 04, "Granjas y Criaderos Marítimos", y tiene alcance nacional para el personal dependiente de las empresas comprendidas en ese sector.

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El acuerdo del Consejo de Salarios establece expresamente en su cláusula quinta:

"Declarase el día 16 de noviembre de cada año como 'Día del Piscicultor', estipulándose que el mismo será considerado a todos los efectos como feriado no laborable pago".

Esto significa que el lunes 16 de noviembre no es un feriado general en Uruguay, sino una jornada especial para los trabajadores comprendidos en el convenio del sector.

El acuerdo también contempla otros beneficios laborales, como una prima por antigüedad, entrega de ropa de trabajo, canasta navideña, cobertura del costo del carné de salud laboral y un recargo del 20% por las horas trabajadas entre las 22:00 y las 06:00.

¿Qué es la piscicultura?

La piscicultura es una actividad productiva dedicada a la cría, reproducción y desarrollo de peces en ambientes controlados, como estanques, tanques y otros sistemas acuáticos.

A diferencia de la pesca tradicional, que consiste en capturar peces en su ambiente natural, la piscicultura permite controlar su alimentación, crecimiento y reproducción.

En Uruguay, una de las actividades comprendidas en el convenio es la cría de esturiones, peces vinculados a la producción de caviar.

El Día del Trabajador de la Piscicultura busca reconocer la labor de quienes participan en esta actividad y las condiciones laborales acordadas para el sector.

¿Cómo se cobra si se trabaja el feriado pago?

De acuerdo con las pautas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el decreto n.º 550/989, este feriado tiene el mismo tratamiento remunerativo que el 1.º de enero, 1.º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto o 25 de diciembre: