Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional cortó su mala racha al superar a Urunday Universitario y Biguá quedó como único puntero tras vencer a Unión Atlética

Nacional venció 74-67 a Urunday Universitario de local este jueves por la noche y cortó su mala racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que en su séptima fecha tiene como único puntero a Biguá debido a su victoria contra Unión Atlética.

Urunday comenzó mejor el encuentro ante el tricolor y se llevó el primer cuarto 24-15 , pero Nacional acortó distancias en el segundo corto para irse al descanso 41-35 abajo.

En el tercer cuarto el bolso se impuso y dio vuelta el marcador con un parcial de 24-15 , que le permitió llegar al último cuarto con una ventaja de 59-56 . Llegó a estar tres abajo a falta de seis minutos, pero remontó y se llevó el cuarto chico por 14-12 para lograr la victoria.

Luismal Ferreiras , con 24 puntos y 21 rebotes, y Nicholas King , máximo anotador del encuentro con 27 tantos, fueron las figuras del tricolor. En el estudioso destacó Arinze Chidom , con 17 unidades y 8 rebotes.

Goes vapuleó a Atenas y es puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Hebraica Macabi superó a Unión Atlética y trepó a la zona alta de la tabla de posiciones

Peñarol le ganó con autoridad a Aguada y sigue como único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol: tabla de posiciones

Es la segunda victoria de Nacional en esta LUB, y la primera tras cuatro derrotas al hilo, que lo deja séptimo con 8 puntos. Urunday está cuarto con 9 unidades, producto de dos victorias y cinco derrotas.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Biguá venció a Unión Atlética y es el único puntero de la LUB

Donald Sims en el partido entre Biguá y Unión Atlética Foto: Biguá

En el otro partido de este jueves Biguá superó 94-85 a Unión Atlética de visitante y se consolidó como único puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El pato de Villa Biarritz fue más fuerte desde el arranque y se llevó el primer cuarto 26-16, aunque la UA recortó la diferencia en el segundo cuarto con un parcial de 29-25, para que el encuentro se fuera al descanso con un marcador de 51-45 a favor de Biguá.

En el tercer cuarto el visitante llegó a sacar nueve de diferencia a falta de cuatro minutos, pero los de Nuevo Malvín dieron vuelta el resultado y llegaron a estar 71-69 arriba, antes de que Donald Sims pusiera un triple que dejara al pato con un punto de ventaja de cara al último chico.

En los primeros minutos de esa etapa ambos equipos se fueron repartiendo la ventaja, hasta que otro triple, esta vez de Thiago Rodríguez, dejó arriba a Biguá a falta de seis.

De ahí en más el visitante fue contundente y logró una diferencia suficiente para llegar al final sin sobresaltos, con una nueva victoria que le permitió quedar como único puntero de la LUB con 13 puntos, producto de seis victorias y una sola derrota. La UA, por su parte, está octava con 8 unidades, gracias a una victoria y seis derrotas.

Donald Sims volvió a ser la figura de Biguá con 26 puntos y 6 asistencias, mientras que en Unión destacó Marcus Thomas, con 26 tantos y 4 asistencias.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 13 7 6 1 Goes 11 6 5 1 Peñarol 10 5 5 0 Urunday Universitario 9 7 2 5 Malvín 9 6 3 3 Hebraica Macabi 8 5 3 2 Nacional 8 6 2 4 Unión Atlética 8 6 1 5 Defensor Sporting 8 5 3 2 Aguada* 7 6 3 3 Atenas 7 6 1 5 Larrañaga** 5 6 2 4

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos