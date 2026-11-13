El Estudiantes del Cacique Medina ganó la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia, con un Fernando Muslera clave en el final

Estudiantes de La Plata , dirigido por el uruguayo Alexander Cacique Medina , se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la previa de su final de la Copa Libertadores , con un Fernando Muslera que fue determinante en una de las últimas jugadas del partido.

Las emociones de la final, que enfrentó a Estudiantes como campeón del Torneo Clausura 2025 y a Independiente como ganador de la Copa Argentina de 2025, llegaron recién en el segundo tiempo.

A los 55 minutos Guido Carrillo abrió el marcador para el pincha con un cabezazo que conectó tras un córner de Joaquín Tobio Burgos. A los 67 un gol en contra de Iván Villalba , que rechazó un enganche de Carrillo en el área y mandó la pelota a guardar, extendió la ventaja para los de Medina.

Cuando parecía que Estudiantes se llevaba la copa sin sobresaltos, Independiente Rivadavia se levantó en los minutos finales y llevó el partido al alargue. Primero descontó Jose Florentín a los 89 con un golazo de cabeza, y luego Villalba, el que había convertido el gol en contra, puso el empate en la última jugada del partido, también desde el juego aéreo.

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Sin embargo el equipo de La Plata, que también tuvo entre sus titulares al uruguayo Tiago Palacios, se levantó rápido del golpe en el tiempo suplementario. A los 95 Baltasar Rodríguez envió un centro lejano al área y, para repetir la fórmula del encuentro, Lucas Alario ganó de cabeza para meter el 3-2 y devolverle la ventaja a Estudiantes.

Cuando faltaba poco para el final, el Cacique se fue expulsado por aguantar una pelota que se había ido afuera para que Independiente no repusiera desde el lateral, lo que ocasionó un cruce entre varios futbolistas e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos.

Poco después, a menos de dos minutos del cierre, llegó el momento de Muslera, con una atajada clave que salvó al pincha. Gonzalo Ríos intentó un disparo desde afuera del área pero la pelota se desvió, y el rebote le quedó dentro del área a Fabrizio Sartori, que remató con ventaja frente a Muslera. El arquero saltó y el remate fue raso, pero Muslera movió su pierna derecha y logró despejar lo que parecía un gol claro de los mendocinos. "Lo que sacó boludo", se le vio decir al delantero de Independiente.

Con esta victoria Estudiantes logró su primer título del año, en su último partido previo a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario. Es además la primera copa de Medina al frente del pincha, y su segundo título nacional en Argentina luego de la Supercopa Internacional que ganó con Talleres en 2025.