El Niño costero bate récords históricos y el Pacífico registra temperaturas nunca vistas: qué dice Metsu

El fenómeno de El Niño costero alcanzó una intensidad sin precedentes frente a las costas de Perú y Ecuador , donde las temperaturas del océano Pacífico están batiendo récords históricos. El calentamiento extraordinario de las aguas ya está acompañado de lluvias torrenciales, inundaciones y miles de personas afectadas.

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), divulgados por el servicio meteorológico brasileño MetSul, la temperatura superficial del mar registra una anomalía de hasta 5,6 °C por encima de lo habitual en la región conocida como Niño 1+2, ubicada frente a Perú y Ecuador.

Se trata de un registro sin precedentes en las mediciones modernas. Durante el Super El Niño de 1982-1983, la anomalía máxima en esa región fue de 4,2 °C, mientras que en el episodio de 1997-1998 alcanzó los 4,0 °C. En 2023-2024 había llegado a 3,4 °C. Incluso utilizando un índice que contempla el calentamiento global, la anomalía actual alcanza los 4,7 °C y supera el récord de 4,6 °C registrado en 1983.

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El fenómeno ya está teniendo graves consecuencias en ambos países. En Ecuador, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en al menos 83 sectores de Guayaquil, además de cortes de electricidad.

En las islas Galápagos, las precipitaciones inundaron Puerto Ayora, afectaron a más de 2.000 personas y provocaron una muerte.

En Perú, las regiones de Tumbes y Piura fueron las más golpeadas. El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021 metros cúbicos por segundo, mientras que las autoridades desplegaron equipos de rescate y efectivos militares para asistir a las poblaciones afectadas.

¿Puede afectar a Uruguay?

El Niño costero es diferente del fenómeno de El Niño clásico, que tiene efectos sobre el clima a escala global y puede favorecer lluvias superiores a lo habitual en Uruguay.

El fenómeno actual se concentra frente a las costas de Perú y Ecuador, por lo que sus consecuencias son principalmente regionales y no implican necesariamente un aumento de las precipitaciones en territorio uruguayo.

Sin embargo, Metsul advierte sobre la posibilidad de que en los próximos meses se desarrolle un episodio de El Niño de escala global, cuya evolución podría tener consecuencias climáticas para otras regiones de Sudamérica.