El Niño se acerca a su máxima intensidad y podría alcanzar niveles récord, según Metsul: hasta cuándo se extenderá el fenómeno

El fenómeno de El Niño 2026-2027 se acerca a su máxima intensidad y podría alcanzar niveles sin precedentes en los registros modernos, según las proyecciones de los principales modelos climáticos internacionales analizadas por el servicio meteorológico brasileño MetSul.

De acuerdo con el informe publicado este lunes, el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial alcanzaría su punto máximo entre finales de 2026 y enero de 2027, aunque sus consecuencias sobre el clima podrían extenderse durante varios meses más.

El último boletín semanal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), citado por MetSul, señala que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, utilizada para monitorear el fenómeno, alcanzó los 3,4 °C por encima del promedio .

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Según el servicio meteorológico brasileño, se trata de un valor excepcional, que supera los registros del episodio de El Niño de 2015, considerado uno de los más intensos de la historia reciente.

La NOAA también utiliza un índice relativo, denominado RONI, que tiene en cuenta el calentamiento general de los océanos tropicales. Bajo este indicador, la anomalía alcanza los 2,3 °C, un valor que igualmente corresponde a un episodio muy fuerte.

Cuándo alcanzará El Niño su máxima intensidad

Los modelos climáticos analizados por MetSul coinciden en que el fenómeno se aproxima a su punto máximo, aunque presentan diferencias sobre la intensidad que alcanzará y cuánto tiempo permanecerá activo.

El modelo CFS de la NOAA proyecta que El Niño alcanzará su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026, con anomalías cercanas a los 3,5 °C. Posteriormente comenzaría a debilitarse durante el verano austral, hasta desaparecer entre mayo y junio de 2027.

Por su parte, el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipa un escenario todavía más intenso, con anomalías que podrían alcanzar los 4,1 °C entre noviembre y diciembre.

Según esta proyección, el fenómeno mantendría una intensidad elevada durante buena parte del verano y continuaría activo durante el otoño de 2027.

Ambos modelos coinciden en que el calentamiento superará ampliamente el umbral de 2 °C que suele asociarse con los episodios conocidos como Super El Niño.

Qué consecuencias puede tener El Niño en Uruguay y la región

Aunque El Niño se encuentra cerca de su máxima intensidad, MetSul advierte que esto no significa que sus mayores impactos climáticos vayan a producirse necesariamente durante los próximos meses.

El servicio meteorológico recuerda que las inundaciones históricas de Rio Grande do Sul, en Brasil, ocurrieron en 2024, cuando el fenómeno de El Niño ya se encontraba en una fase de debilitamiento.

Los especialistas explican que la intensidad del calentamiento del Pacífico no determina de manera proporcional la magnitud de sus consecuencias sobre las lluvias, las temperaturas o los fenómenos extremos.

En Uruguay, los episodios de El Niño suelen estar asociados con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual, especialmente durante la primavera y el verano. Sin embargo, esto no implica que necesariamente se produzcan inundaciones o lluvias extremas.

La respuesta climática depende también de otros factores, como la circulación atmosférica, los vientos y las temperaturas de los océanos Atlántico e Índico.

De hecho, MetSul señala que el episodio actual es considerablemente más intenso que el registrado en 2023, pero hasta ahora ha provocado menos precipitaciones en Rio Grande do Sul.

En cambio, estados brasileños como São Paulo y Paraná han experimentado lluvias intensas, tormentas e inundaciones durante el actual evento.

Hasta cuándo se extenderán los efectos de El Niño

Las proyecciones indican que El Niño comenzaría a perder intensidad durante el verano austral, aunque su debilitamiento no supondrá necesariamente el final de sus consecuencias.

Según MetSul, los efectos del fenómeno podrían prolongarse al menos hasta el otoño de 2027, incluso cuando las temperaturas del Pacífico comiencen a descender.

El servicio meteorológico brasileño advierte que algunos de los episodios climáticos más extremos asociados con El Niño podrían producirse después de que el fenómeno haya alcanzado su máxima intensidad.

Por eso, aunque los modelos coinciden en que el actual episodio podría establecer nuevos récords de calentamiento del Pacífico, todavía no es posible determinar con precisión qué regiones sufrirán los mayores impactos ni en qué momento se producirán.