Entra en vigencia la ausencia de deforestación: un gol de media cancha para Uruguay

Uruguay logró en octubre un récord de precio por la carne exportada . Según la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se colocó a un promedio de US$ 8.803 por tonelada. Eso es 6% más que el año anterior y 23% por encima de los precios de 2025. El tema exigencias de la Unión Europea (UE) por deforestación sale a la cancha .

Cuando miramos mercados europeos como Alemania, el precio sube 8% en el mes y 30% en 12 meses.

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La apertura del mercado europeo empieza a mover la aguja, y esto es solo el comienzo, porque el cupo aumenta a comienzos del próximo año, porque se suman Suiza y Noruega a través del EFTA, donde luego vendrá Islandia y Lichtenstein.

En 10 meses se llevan vendidas 30.259 toneladas por US$ 430 millones a la UE, un cliente que en 2026 está pagando un promedio de US$ 14.255 por tonelada peso embarque y va creciendo desde US$ 13.048 en enero a US$ 15.085 en octubre.

Uruguay juega con 12: libre de deforestación

Con Brasil afuera y Paraguay en una turbulencia política, otro factor empieza a jugar. La condición claramente verificable de Uruguay como libre de deforestación nos da ventaja con esos dos países, pero también sobre Argentina, que está teniendo una intensa tarea para demostrar la ausencia de deforestación, intentando implementar una trazabilidad contra reloj y contra las polémicas que genera todo lo nuevo.

Como si lo anterior fuera poco, el miércoles 4 de noviembre activistas de Greenpeace Argentina frenaron una topadora que realizaba tareas de desmonte en la provincia de Salta, en medio de su reclamo contra las modificaciones a la Ley de Bosques en la que se pretende aumentar del 20% al 80% las áreas donde estará permitido autorizar talas. Nada bueno para la imagen de Argentina en Europa. La motosierra no es el mejor símbolo ni el mejor marketing para vender a Europa en este momento.

Esta acción ocurrió una semana después de que se denunciara que en lo que va de año se deforestaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Contexto

La norma europea antiforestación EUDR, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2026, obliga a certificar que las importaciones de carne vacuna, soja, madera, cacao, café, palma aceitera y caucho, no provengan de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. En la práctica la normativa entra en vigor ahora, porque lo que se faena en estos días ya es para llegar al comienzo del año próximo y los frigoríficos Postergada en 2025, y con alguna simplificación administrativa, esta vez la implementación parece llegar para quedarse.

En el caso de Uruguay aplica a la carne, la soja y sus subproductos, la celulosa y la madera.

En el caso de la carne se debe aportar la geolocalización de todos los establecimientos en los que el ganado fue mantenido.

“La EUDR es para Uruguay a la vez exigencia y ventana de diferenciación competitiva”, señala un informe de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI) creada el año pasado por Yamandú Orsi en el ámbito de Presidencia.

Tendencias en AgTech y sistemas agroalimentarios sostenibles

El informe “Tendencias en AgTech y sistemas agroalimentarios sostenibles”, fechado en julio, identifica a la norma como “barrera de entrada para competidores sin trazabilidad” y a Uruguay como “first mover regional” (el primero en mover).

La trazabilidad individual del rodeo sobre campo natural no deforestado es la combinación que da su especificidad al caso uruguayo: no es la trazabilidad por sí sola –hacia la que la región converge– sino su coincidencia con una base territorial de pastizal nativo que no requiere demostrar conversión reciente, afirma el estudio.

El sistema se solapa con la puesta en práctica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE que mejoró las condiciones comerciales –particularmente para la carne, con mayores cuotas y menores aranceles– y con la entrada en vigor del acuerdo con la EFTA que habilitó una cuota de 665 toneladas anuales de carne vacuna sin arancel para los países del Mercosur en Noruega.

Suiza y Liechtenstein otorgarán una cuota conjunta de 3.000 toneladas de carne vacuna libres del arancel actual de 18% para los países del Mercosur, aunque resta completar los pasos formales y la implementación definitiva. Un comienzo modesto, pero en definitiva todo suma, y suma más para Uruguay que para los vecinos.

Suiza, que en 2025 pagó US$ 16.511 por tonelada de carne uruguaya, fue en octubre pasado el cuarto destino de exportación de carne vacuna en importancia por detrás de Estados Unidos, China y la Unión Europea, y superando a Israel.

Uruguay: menos riesgos y más fluidez

Uruguay es el único de los cuatro países del Mercosur clasificado como de “riesgo bajo” de deforestación mientras que Argentina, Brasil y Paraguay fueron clasificados por la UE como de “riesgo estándar”.

La diferencia es el celo con el que las autoridades europeas los vigilarán; los productos uruguayos contarán con un procedimiento simplificado de debida diligencia y solo se fiscalizará al 1% de los operadores que importen desde nuestro país, los demás países tendrán obligación completa de debida diligencia y el triple de controles, el 3%.

Para el importador europeo –responsable jurídico de que todo esté en regla– operar con Uruguay tiene menos riesgos y trabas burocráticas que con cualquiera de los otros países.

En cuanto a la capacidad de certificar, “Uruguay tiene hecho el sistema de verificación, probado y aprobado por la UE. Incluso este año mandó los certificados correspondientes a embarques de carne sin ser obligatorio, como una forma de demostrar seriedad”, dijo José Mesa, delegado de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carne (INAC).

En el caso de la soja la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) utiliza la base de datos de los Planes de Uso de Suelos que los agricultores e ingenieros agrónomos presentan obligatoriamente por ley antes de sembrar.

El sistema verifica que la soja declarada provenga exactamente del área geoetiquetada en dicho plan y esto demuestra que la soja se sembró en tierras de aptitud agrícola preexistentes y no sobre áreas forestales eliminadas.

El sector de producción de celulosa y forestal, por su parte, exporta desde abril de 2024 productos con certificación conforme a la norma.

La UE es este año el principal comprador de celulosa con US$ 729 millones hasta octubre, 19% más que hace un año, y los productos de madera van creciendo 35% hasta US$ 107 millones entre enero y octubre.

Brasil a los tropezones

Brasil, por el momento fuera de la Unión Europea por el uso de antibióticos en la producción, comenzó este año a desarrollar múltiples plataformas digitales de trazabilidad y “sellos verdes” cruzando información de registros oficiales sobre uso del suelo, deforestación, transporte de ganado y leyes ambientales de propiedades rurales para demostrar el cumplimiento de sus exportaciones con datos oficiales y verificables.

Cuándo regrese Brasil es doblemente importante.

Habrá allí algo más de competencia con el productor de origen Uruguay, y podrá avanzar el reparto del cupo Mercosur a la Unión Europea.

“Mientras Brasil no está y con los problemas que tienen los demás, es mejor continuar con el sistema primero llega primero se sirve, los europeos tienen todas las razones para preferirnos”, explicó una fuente cercana a las negociaciones.

La victoria de Lula puede facilitar el regreso. Durante su último período la deforestación disminuyó y contrastó con la época Bolsonaro. Pero en la práctica los problemas también proliferan.

Este miércoles fueron presentadas 14 acciones legales en contra de la empresa cárnica JBS y una docena de sus socios (bancos, consultoras) en Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Alemania por parte de la red de abogados, investigadores y activistas ambientales Coalición Jurídica Transnacional (TLC).

Las denuncias argumentan que “entre 1988 y julio de 2025, JBS puede vincularse con más de 6,5 millones de hectáreas de terreno deforestado en la Amazonía brasileña, la mitad correspondientes a proveedores directos y la otra mitad a indirectos” e incluyen “el blanqueo de capitales relacionado con la deforestación ilegal”.

Pero más urgente aun es el caso de la soja. La Federación de Manufactureros Europeos de Alimento (FEFAC) señaló la semana pasada que hasta 4 millones de toneladas de harina de soja de Brasil, el 17% de los envíos anuales al mercado europeo, están en riesgo por el cumplimiento de la EUDR dentro de siete semanas.

Argentina y Paraguay: baja adhesión

En Argentina la Cámara de Exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC se frota las manos. "Nosotros perfectamente podemos completar esa brecha", dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara.

Un informe de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) de fines de octubre indica que 3.693 empresas agrícolas, que en conjunto suman 4,97 millones de hectáreas, están inscriptas en la plataforma de certificación Visec Soja. Es menos de la tercera parte de la superficie total del cultivo, pero suficiente para abastecer ese hueco de demanda europea.

De hecho, la semana pasada se negociaron los primeros contratos de la nueva “Soja Rosario Visec” con un precio diferencial de US$ 10 por tonelada en A3 Mercados.

“El hecho de que la operación quede registrada en un mercado transparente como A3 Mercados es significativo para establecer una referencia fidedigna” señaló el portal Valor Soja.

Este diferencial de precios ya empezó a ser aplicado también al ganado por parte de los frigoríficos exportadores, con descuentos para los animales de establecimientos no registrados en el sistema Visec.

“Cuando el valor del novillo habilitado para la Unión Europea tenga un reconocimiento superior al que no lo tiene, ahí va a entrar la desesperación de todos por inscribirse (en el Visec)”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores ABC.

Hasta octubre había unos 25 mil productores inscriptos y el 80% de los frigoríficos exportadores.

“Es una grieta inesperada”, escribió el consultor Víctor Tonelli en La Nación, “pero esto mismo ya lo vivimos en la inscripción y trazabilidad para exportar en Hilton, 481 o incluso para exportar carne de vacas a China”.

En Paraguay, hasta fines de octubre, empresas que representan unas 800.000 hectáreas de soja estaban inscriptas en una plataforma de trazabilidad denominada “Sistema de Identificación de la Soja para Exportación a la Unión Europea” (SISE-UE) y en proceso de verificación administrativa. Es el 20% del área de cultivo de soja del país.

Los exportadores paraguayos no solo colocan harina de soja en Paraguay –unas 500 mil toneladas anuales– sino que las exportaciones en grano a Argentina se emplean en buena medida para elaborar harina cuyo destino es el mercado europeo y se les exigirá trazabilidad.

Uruguay a la cabeza

Mientras la nueva exigencia ambiental europea era objeto de rechazo y calificada como una barrera arancelaria neocolonialista, discriminatoria e incluso denunciada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los grandes productores de aceite de palma del Sudeste asiático, Uruguay – si bien adhirió a los reclamos desde la institucionalidad pública y privada– entendió que era un camino de ida.

Y que el país tenía las condiciones para construir una plataforma que probara que no se talaron bosques naturales después de 2020 para hacer lugar a campos de pastoreos, plantaciones forestales o chacras agrícolas.

En el sistema de trazabilidad obligatoria de todo el rodeo desde 2006 junto a los registros del uso de tierra y la cartografía de la Dirección General Forestal (DGF) estaba ya generada la información necesaria.

Para octubre de 2024 el país presentó en la feria SIAL de París su herramienta, de uso gratuito para el productor, con un mapa de cambio de bosque nativo de la Dirección Forestal, interoperable con los sistemas nacionales de información ganadera y agrícola.

“El 99,9% de nuestra producción tiene la posibilidad de certificarse como libre de deforestación”, afirmó el presidente de INAC, Gastón Scayola en Tiempo de Cambio de Radio Rural. Solo son unas 600 hectáreas en todo el país las que no califican.

Los embarques de la actual faena de cuota 481 para exportación de enfriado a la UE están saliendo todos con certificado, confirmaron fuentes de la industria exportadora.

“A todo lo que llegue el 1º de enero de 2027 estamos en condiciones de que ese certificado se emita desde el Ministerio de Ganadería y por lo tanto creo que estamos en inmejorables condiciones; eso nuestros competidores del Mercosur no lo tienen tan bien resuelto”, dijo el titular de INAC que en la última feria de SIAL en París comprobó que es un tema que está alto en la agenda de los importadores: “Uruguay tiene un motivo para diferenciarse y lo tiene que usar”.

El récord de precios de exportación de octubre puede ser superado. Y mientras, con un área muy importante de maíz sembrado y una oferta gradualmente creciente de novillos post sequía, el año cierra muy bien para los productores y promete una actividad bastante mayor para la industria en 2027.