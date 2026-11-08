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La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

El delantero de Orlando City está a un paso de quedar fuera del radar de la celeste y de su entrenador

8 de noviembre de 2026 10:21 hs
Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

El futuro internacional de Justin Ellis entra en una etapa de definición absoluta. Con apenas 19 años, el atacante de Orlando City atraviesa un presente que encendió las alarmas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para la selección uruguaya de Diego Forlán, mientras el seleccionado de Estados Unidos dirigido por Mauricio Pochettino se prepara para asegurar definitivamente sus servicios y fue citado para jugar ante Haití por la Liga de Naciones en la fecha FIFA de noviembre.

Si juega Ellis con Estados Unidos, ya no podrá hacerlo con Uruguay

Sin embargo, los plazos regulatorios juegan a contrarreloj para las aspiraciones de Diego Forlán y la selección uruguaya.

justin Ellis ya acumula tres presentaciones y dos tantos con la camiseta mayor de Estados Unidos, habiendo festejado ante Perú y Canadá.

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Según la normativa de elegibilidad de la FIFA, un futbolista menor de 21 años conserva la potestad de cambiar de federación únicamente si no supera el tope de tres compromisos internacionales oficiales de categoría A.

Justin Ellis celebró en su debut su gol para Estados Unidos, con la selección uruguaya a la espera

Justin Ellis celebró en su debut su gol para Estados Unidos, con la selección uruguaya a la espera

Al integrar la convocatoria para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Haití de la fecha FIFA de noviembre, disputar 1 solo minuto sellará su destino federativo.

Si pisa el césped, quedará blindado de forma irrevocable por Estados Unidos. Aunque en la AUF aún mantenían la expectativa, la decisión del propio jugador parece haber inclinado la balanza de manera concluyente hacia el combinado norteamericano.

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