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El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca Juniors de Miguel Merentiel y Leandro Lozano se consagró campeón de la Tabla Anual de Argentina

Es el primer título oficial de Boca Juniors en cuatro años, y el primero de la presidencia de Juan Román Riquelme

7 de noviembre de 2026 19:54 hs
Miguel Merentiel y Enner Valencia celebran el gol que le dio a Boca Juniors la Tabla Anual

Miguel Merentiel y Enner Valencia celebran el gol que le dio a Boca Juniors la Tabla Anual

Foto: AFP

Boca Juniors, con Miguel Merentiel y Leandro Lozano de titulares, se consagró campeón de la Tabla Anual de Argentina tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia de forma agónica, con un gol en el último minuto del ecuatoriano Enner Valencia.

Boca salió a La Bombonera este sábado por la tarde con ventaja deportiva en la tabla sobre Argentinos Juniors por diferencia de goles a favor, empatados ambos en 60 puntos, y una unidad por encima de Rosario Central, el anterior campeón de la Tabla Anual en 2025 –año en el que se creó este título luego de finalizado el campeonato–. A la misma hora, el bicho jugó contra Huracán y Rosario enfrentó al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Con la búsqueda de cortar una sequía de cuatro años sin títulos y obtener la primera copa de la presidencia de Juan Román Riquelme, el partido no le fue fácil al xeneize.

A pesar de que tuvo el control de la posesión durante gran parte del encuentro, de la mano del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez y el ex Nacional Leandro Fernández complicaron en más de una oportunidad al local, con algunas atajadas de Álvaro Montero.

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A los 39 Miguel Merentiel puso el 1-0 tras una larga corrida en el medio de la cancha que terminó con el uruguayo eludiendo al golero Matias Borgogno y definiendo con el arco libre, pero el tanto fue anulado por offside.

Mientras, Argentinos perdía 2-0 con Huracán con un hombre de menos, y Rosario –que tuvo a Alan Rodríguez de titular y a Facundo Mallo en el banco– vencía 1-0 a Estudiantes gracias a un gol de Julián Fernández. Luego el canalla duplicó la cuenta con un tanto de Emanuel Coronel.

En el segundo tiempo Boca salió con todo a buscar la victoria pero se topó una y otra vez con las manos de Borgogno. Los ingresos de Leonel Flores y Tomás Aranda tiraron aún más atrás a un Defensa y Justicia que ya estaba muy atrasado en el campo, y a los 76 Enner Valencia ingresó para sumar peso en el ataque, en un cambio que fue clave.

A los 96 minutos, cuando en Rosario la fiesta ya estaba pronta, Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda al segundo palo. Borgogno salió pero Lautaro Di Lollo, ya ubicado como delantero, le ganó de cabeza y la pelota le quedó libre a Valencia, que puso de volea el tanto de la victoria y del campeonato.

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