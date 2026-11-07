Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

La FIFA sostuvo la sanción a Leandro Paredes y redujo la de Nahuel Molina tras la final del Mundial 2026

La Cámara de Apelaciones de la FIFA le comunicó a la AFA que mantiene la sanción a Paredes, pero que reduce la de Nahuel Molina

7 de noviembre de 2026 12:54 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cz7d4g3r514o
Getty Images

La Cámara de Apelaciones de la FIFA le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que mantiene la sanción de 10 partidos a Leandro Paredes, luego de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España, pero que aceptó la apelación presentada por el castigo a Nahuel Molina y la reduce de 7 a 4 partidos.

En el caso del lateral derecho, quien había recibido siete partidos por pegarle una piña a Rodri en medio de los festejos de España tras ganar la final del Mundial por 1-0, recibió una reducción a cuatro encuentros (era de 7 en primera instancia) y una multa de 60 mil dólares.

Por otro lado, en el caso de Leandro Paredes, que en medio de las celebraciones de España se empujó y golpeó a Eric García y también forcejeó con Gavi, la decisión fue diferente porque mantuvieron el castigo de diez encuentros estipulados en primera instancia y la multa de 90 mil dólares que le habían aplicado.

Leandro Paredes agrede a Eric Garc&iacute;a

Leandro Paredes agrede a Eric García

La decisión de la AFA ante el fallo de la FIFA

Ante este escenario, el ente regulador del fútbol argentino informó que apelarán la decisión al TAS respecto del castigo contra el volante central y por los cantos racistas, una vez que soliciten los fundamentos de las decisiones porque consideran que tienen "argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación".

Rodrigo Bentancur regresó de su suspensión, fue suplente e ingresó en la derrota del Tottenham ante el Leeds

Se define el campeón de liga en Argentina: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central pelean por el título

Argentina enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires, en La Bombonera, mientras que el 17 se presentará en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, para medirse contra Costa Rica, encuentros correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

Las más leídas

El elogio y la humildad de Jude Bellingham al golazo de Federico Valverde para Real Madrid: "Mi gol fue instinto y calidad, pero el de Fede fue mejor"

Leonardo Fernández emprende el regreso a Peñarol desde España: alta médica en Madrid y la mirada en el futuro

Plaza Colonia se coronó campeón de la Segunda división profesional este viernes y vuelve a Primera luego de solo un año en el ascenso

Cómo la ausencia de Ronald Araujo por Champions League dejó al descubierto dos de los mayores problemas de Liverpool, dicen los medios ingleses

Temas

FIFA Leandro Paredes Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos