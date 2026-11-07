La FIFA sostuvo la sanción a Leandro Paredes y redujo la de Nahuel Molina tras la final del Mundial 2026

La Cámara de Apelaciones de la FIFA le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que mantiene la sanción de 10 partidos a Leandro Paredes, luego de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España, pero que aceptó la apelación presentada por el castigo a Nahuel Molina y la reduce de 7 a 4 partidos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En el caso del lateral derecho, quien había recibido siete partidos por pegarle una piña a Rodri en medio de los festejos de España tras ganar la final del Mundial por 1-0, recibió una reducción a cuatro encuentros (era de 7 en primera instancia) y una multa de 60 mil dólares.

Por otro lado, en el caso de Leandro Paredes, que en medio de las celebraciones de España se empujó y golpeó a Eric García y también forcejeó con Gavi, la decisión fue diferente porque mantuvieron el castigo de diez encuentros estipulados en primera instancia y la multa de 90 mil dólares que le habían aplicado.

Leandro Paredes agrede a Eric García Foto: Charly Triballeau/AFP La decisión de la AFA ante el fallo de la FIFA Ante este escenario, el ente regulador del fútbol argentino informó que apelarán la decisión al TAS respecto del castigo contra el volante central y por los cantos racistas, una vez que soliciten los fundamentos de las decisiones porque consideran que tienen "argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación".