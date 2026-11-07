La FIFA sostuvo la sanción a Leandro Paredes y redujo la de Nahuel Molina tras la final del Mundial 2026

La Cámara de Apelaciones de la FIFA le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que mantiene la sanción de 10 partidos a Leandro Paredes, luego de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España, pero que aceptó la apelación presentada por el castigo a Nahuel Molina y la reduce de 7 a 4 partidos.
En el caso del lateral derecho, quien había recibido siete partidos por pegarle una piña a Rodri en medio de los festejos de España tras ganar la final del Mundial por 1-0, recibió una reducción a cuatro encuentros (era de 7 en primera instancia) y una multa de 60 mil dólares.
Por otro lado, en el caso de Leandro Paredes, que en medio de las celebraciones de España se empujó y golpeó a Eric García y también forcejeó con Gavi, la decisión fue diferente porque mantuvieron el castigo de diez encuentros estipulados en primera instancia y la multa de 90 mil dólares que le habían aplicado.
Leandro Paredes agrede a Eric García
Foto: Charly Triballeau/AFP
La decisión de la AFA ante el fallo de la FIFA
Ante este escenario, el ente regulador del fútbol argentino informó que apelarán la decisión al TAS respecto del castigo contra el volante central y por los cantos racistas, una vez que soliciten los fundamentos de las decisiones porque consideran que tienen "argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación".
Argentina enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires, en La Bombonera, mientras que el 17 se presentará en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, para medirse contra Costa Rica, encuentros correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.