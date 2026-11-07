Miguel Merentiel le dedicó unas palabras a Leandro Paredes y lo hizo emocionar: mirá el video

La cuenta oficial de la Conmebol Sudamericana publicó un video de las sentidas palabras que le dedicó el uruguayo Miguel Merentiel a Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors, por su liderazgo y la influencia suya en el rendimiento del equipo que hoy lo tiene peleando por cuatro títulos, entre ellos, la final de la copa ante Atlético Mineiro.

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"Le agradecemos porque vino acá a estar con nosotros. Sabemos que hace un montón de tiempo no venimos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus todos los días. Nos guía a mí y a los chicos. A los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nostros. Quería agradecérselo", le dijo Merentiel a Paredes, cara a cara.

Miguel Merentiel AFP Con lágrimas en los ojos, Paredes le respondió en medio del discurso: "Me hacés emocionar". El uruguayo siguió: "Agradecerte porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y, más allá de lo futbolístico, sabes que te quiero. Que lo sepas".

Ante las palabras de Merentiel, el futbolista argentino tardó algunos segundos en formular la siguiente oración, visiblemente compungido por las palabras de su compañero. Cuando pudo hablar, explicó: "Más allá de lo que se ve, afuera tenemos una relación muy linda y es un amigo que encontré en el fútbol. No es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es uno de ellos".