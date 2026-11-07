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Se define el campeón de liga en Argentina: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central pelean por el título

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central definen al campeón de liga del fútbol argentino con los tres partidos en simultáneo

7 de noviembre de 2026 9:42 hs
Boca Juniors
AFP

La Liga Profesional del fútbol argentino entra en su etapa decisiva y, en la última fecha del Torneo Clausura, se define al campeón de liga, el primero de la tabla anual, entre Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central con posibilidades de levantar el título.

En la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura, antes de los playoff, se consagrará al campeón de la tabla anual, con Boca con una leve ventaja al ingresar al fin de semana decisivo.

El Xeneize lidera con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, siendo escoltado por un Bicho de la Paternal que también suma 60 unidades pero con un diferencial de +12, siguiendo de cerca a los líderes está el Canalla con 59 puntos y una diferencia de +16.

Diego Forlán anunció a los convocados de la selección uruguaya para enfrentar a Argentina y República Dominicana, con las sorpresas de Sebastián Jaume y Bruno Damiani

Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

En caso de igualdad de puntos al finalizar el certamen, se consagrará el equipo que tenga una mejor diferencia de gol a su favor, rubro en el cual Boca aventaja a sus perseguidores de cara a la decisiva última jornada de competencia.

Estos tres equipos jugarán sus respectivos partidos en simultáneo, a las 17:30 horas. Boca Juniors en La Bombonera recibirá a Defensa y Justicia, que también necesita ganar para intentar clasificar a Copa Sudamericana, Argentinos Juniors hará de local frente a Huracán y Rosario Central en su estadio jugará abte el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué necesita Boca Juniors para ser campeón?

  • Boca será campeón si gana y Argentinos no le descuenta 11 goles al derrotar a Huracán.
  • Boca será campeón si empata y no gana Argentinos Juniors ni Rosario Central.
  • Boca será campeón si pierde, pierde también Argentinos y no gana Rosario Central.

¿Qué necesita Argentinos Juniors para ser campeón?

  • Argentinos será campeón si al ganarle a Huracán le descuenta 11 goles a Boca respecto de su resultado si le gana a Defensa y Justicia.
  • Argentinos será campeón si gana y Boca empata o pierde con Defensa y Justicia.
  • Argentinos será campeón si empata, Boca pierde con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.
  • Argentinos será campeón si pierde, Boca pierde por diez goles de diferencia con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?

  • Rosario Central será campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y no ganan ni Boca ni Argentinos Juniors.
  • Rosario Central será campeón si empata, Boca pierde por seis goles con Defensa y Justicia y pierde Argentinos Juniors con Huracán, sin importar el resultado.

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