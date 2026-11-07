Se define el campeón de liga en Argentina: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central pelean por el título

La Liga Profesional del fútbol argentino entra en su etapa decisiva y, en la última fecha del Torneo Clausura , se define al campeón de liga, el primero de la tabla anual, entre Boca Juniors , Argentinos Juniors y Rosario Central con posibilidades de levantar el título.

En la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura, antes de los playoff, se consagrará al campeón de la tabla anual , con Boca con una leve ventaja al ingresar al fin de semana decisivo.

El Xeneize lidera con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, siendo escoltado por un Bicho de la Paternal que también suma 60 unidades pero con un diferencial de +12 , siguiendo de cerca a los líderes está el Canalla con 59 puntos y una diferencia de +16 .

Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

Diego Forlán anunció a los convocados de la selección uruguaya para enfrentar a Argentina y República Dominicana, con las sorpresas de Sebastián Jaume y Bruno Damiani

En caso de igualdad de puntos al finalizar el certamen, se consagrará el equipo que tenga una mejor diferencia de gol a su favor, rubro en el cual Boca aventaja a sus perseguidores de cara a la decisiva última jornada de competencia.

Estos tres equipos jugarán sus respectivos partidos en simultáneo, a las 17:30 horas. Boca Juniors en La Bombonera recibirá a Defensa y Justicia, que también necesita ganar para intentar clasificar a Copa Sudamericana, Argentinos Juniors hará de local frente a Huracán y Rosario Central en su estadio jugará abte el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué necesita Boca Juniors para ser campeón?

Boca será campeón si gana y Argentinos no le descuenta 11 goles al derrotar a Huracán.

Boca será campeón si empata y no gana Argentinos Juniors ni Rosario Central.

Boca será campeón si pierde, pierde también Argentinos y no gana Rosario Central.

¿Qué necesita Argentinos Juniors para ser campeón?

Argentinos será campeón si al ganarle a Huracán le descuenta 11 goles a Boca respecto de su resultado si le gana a Defensa y Justicia.

Argentinos será campeón si gana y Boca empata o pierde con Defensa y Justicia.

Argentinos será campeón si empata, Boca pierde con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos será campeón si pierde, Boca pierde por diez goles de diferencia con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?