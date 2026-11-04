Oscar Córdoba criticó duramente a Edinson Cavani: "Malinterpretó lo que es jugar en Boca Juniors"

Oscar Córdoba , ex arquero colombiano y uno de los ídolos y emblema de Boca Juniors , criticó duramente a Edinson Cavani y su periodo en el Xeneize, en un paso que estuvo marcado por las lesiones y que finalizó en julio de este año, luego de que Rodolfo Arruabarrena le haya comunicado que no iba a ser tenido en cuenta.

En charla con el programa F90 de ESPN, Óscar Córdoba fue contundente con el delantero uruguayo: "Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado. Quería mostrar compromiso en un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él" , señaló en primera instancia.

En análisis y la crítica en primer lugar la focalizó en el rol de Cavani y lo que necesitaba Boca de él, quien según Córdoba el uruguayo buscaba evidenciar su compromiso con el club con un desgaste físico innecesario cuando el equipo le precisaba como una referencia fija dentro del área.

Siguiendo con su análisis, el ex arquero colombiano al mismo tiempo lo comparó con Leandro Paredes, la figura y capitán actual, y la diferencia de liderazgo: " Boca necesitaba un jugador como Paredes. Lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca" , dijo.

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Cavani finalizó su ciclo en Boca en julio de este año, en un paso por el club que fue de mayor a menor y que estuvo muy marcado por la cantidad de lesiones musculares que padeció el ex delantero de la selección uruguaya, y que no fue tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, el entrenador actual.

Edinson Cavani en Boca Juniors

El delantero había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023. Desde entonces, disputó 81 partidos, aunque solo 27 completos, marcó 28 goles y entregó tres asistencias.

El uruguayo formó parte del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 pero se marcha del Xeneize con más pena que gloria y sin haber conquistado ningún título, marcado por errados en momentos claves que despertaron grandes cuestionamientos por parte de los hinchas.