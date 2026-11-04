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"Vamos a matar a Trump": Irán exhibe murales amenazantes contra el presidente de Estados Unidos

En Teherán se multiplicaron los carteles amenazantes que prometen matar a Donald Trump y muestran al mandatario estadounidense entre rejas tras la guerra.

4 de noviembre de 2026 9:41 hs
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En Teherán se multiplicaron las vallas publicitarias y pancartas con mensajes que prometen matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las imágenes, que llevan la retórica oficial a un nuevo nivel, exhiben al mandatario entre rejas y con la cabeza gacha, generando una fuerte tensión bilateral.

Estos murales, que buscan generar venganza por el supuesto asesinato del líder supremo Alí Jamenei, también incluyen representaciones de figuras como JD Vance, Steve Witkoff y Benjamin Netanyahu con rostros ensangrentados y trajes desgarrados. La exhibición se produce en un contexto de tensas negociaciones diplomáticas para evitar una reanudación de los combates.

La escalada de tensión en Irán

La plaza Enghelab de la capital iraní es escenario de esta campaña visual, donde decenas de personas han ondeado banderas rojas y portado carteles con la advertencia "Habrá sangre". Las autoridades iraníes acusan a Trump de haber atacado deliberadamente objetivos civiles durante la guerra, incluyendo una escuela y una boda.

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Las exhibiciones anti-Trump se han vuelto frecuentes en Teherán, con diseños que se burlan del mandatario, prometen venganza y proclaman la victoria sobre Estados Unidos en la guerra. En la plaza Tajrish, una exposición al aire libre muestra pinturas del presidente estadounidense con el rostro ensangrentado o con una bomba tapándole la cara, además de una réplica de celda de prisión con un actor personificando a Trump.

Estos murales y vallas, patrocinados por el Estado desde la revolución islámica de 1979, han servido históricamente en Irán para honrar aliados, celebrar figuras militares y enviar mensajes políticos a adversarios, particularmente a Estados Unidos e Israel, en medio de una guerra que ha impactado los precios del combustible a nivel mundial.

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