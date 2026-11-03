Los oficios le abren la puerta a los jóvenes en el mercado laboral: ¿cuáles son los 10 más demandados y cuánto pagan?

Más de un tercio de las oportunidades de empleo vinculadas a los oficios corresponden a puestos de nivel inicial a intermedio: aprendices, ayudantes, auxiliares técnicos, medios oficiales y otras posiciones que requieren un dominio parcial del oficio.

En este escenario, el último monitor de la consultora Advice destaca a los oficios como un segmento del mercado de trabajo especialmente abierto a la incorporación de trabajadores jóvenes dispuestos a aprender mediante la práctica y con estudios de bachilleratos técnicos, tecnológicos y de formación profesional básica en oficios.

Esto se da en un contexto en el que los jóvenes enfrentan importantes barreras para acceder a empleos calificados, con buena remuneración, cierta estabilidad relativa y perspectivas de desarrollo profesional.

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El relevamiento asevera que, en sectores más especializados, la exigencia de experiencia y conocimientos deja fuera de juego a quienes están haciendo sus primeras armas en el mercado laboral. El ejemplo más evidente se ve en el área de las Tecnologías de la Información donde menos del 2% de las oportunidades laborales corresponden a posiciones “de aprendizaje” que no requieren experiencia previa.

Si se excluyen los oficios, las oportunidades laborales a las que pueden acceder más fácilmente los jóvenes al entrar al mercado laboral se concentran en sectores de baja especialización y puestos no calificados en rubros como el comercio minorista, el turismo, la gastronomía y la distribución, en roles como reponedor, repartidor, armador de pedidos y auxiliar de atención al cliente.

Estos puestos implican menor estabilidad y remuneraciones por debajo del promedio, además de menos posibilidades de desarrollo profesional. En este sentido, Advice apunta que, por ejemplo, en el comercio minorista, el ingreso promedio de los ocupados es un 37% más bajo que el promedio nacional.

En este escenario, los oficios ofrecen una vía de ingreso con posibilidades de desarrollo que hacen la diferencia en estabilidad y remuneraciones para el segmento de quienes recién ingresan en el mercado laboral, asevera el Monitor de Advice.

Los oficios más buscados y su remuneración

El informe presenta un ranking con los 10 oficios más demandados durante 2026.

En Electricidad, Electrónica y Automatización están los roles más demandados que, en su conjunto, representan un 32,5% de la demanda, con especialidades que involucran desde electricidad, electromecánica y el área de mecatrónica y automatización industrial.

En segundo lugar, se ubican los oficios vinculados a la Construcción, que representan un 21,5 % de las oportunidades de empleo e incluyen actividades como carpintería, soldadura, albañilería, sanitaria, pintura e instalaciones. Con una proporción prácticamente equivalente (21,4%) se destacan los oficios de Mecánica, donde es especialmente relevante la mecánica automotriz. A estos tres grandes grupos se suma el de Climatización, que comprende un 5,7% de la demanda laboral en oficios.

En concreto, las 10 posiciones más demandadas según el relevamiento de Advice son:

Técnico Electricista Oficial Mecánico Oficial de Instalaciones Técnico Electromecánico Medio Oficial de Mantenimiento Técnico de Mantenimiento Medio Oficial Electricista Técnico en Electrónica Operario de Mantenimiento Medio Oficial Mecánico

En intercambio con Café y Negocios, Diego Estellano, Líder de Data Analytics en Advice compartió medianas del salario base nominal mensual, en pesos uruguayos, según la edición de noviembre de 2026 de su Encuesta de Remuneraciones.

La muestra que, aclara el ejecutivo, no representa al mercado laboral uruguayo en su totalidad porque involucra principalmente a empresas de mediano y gran porte y de capital internacional refleja valores que corresponden a las remuneraciones actuales de personas que hoy ocupan esos puestos, con distintos niveles de experiencia y antigüedad, y no a salarios de ingreso.

A continuación, algunos ejemplos de cuánto perciben mensualmente distintos oficios calificados:

Técnico de Mantenimiento: $ 99.588

Electricista de Mantenimiento: $ 98.143

Técnico en Electrónica: $ 96.450

Mecánico | Electromecánico de Mantenimiento Industrial: $ 93.690

Operario de Mantenimiento: $ 56.622

Ayudante Mecánico: $ 53.615

El desempeño de los oficios en un contexto de caída de la demanda laboral

La demanda laboral en Uruguay, a nivel general, registró una caída de 16,9% en el tercer trimestre de 2026, lo que profundiza una tendencia negativa que se arrastra desde principios de año. La caída interanual de la demanda de trabajadores en este periodo es de 10,2% y responde al bajo crecimiento de la economía.

Si se pone el foco en los oficios, que representaron un 7% del total de la demanda laboral, la búsqueda de perfiles en este segmento también disminuyó, en este caso un 8,7%, lo que evidencia una caída más leve de las oportunidades de empleo en los oficios si se lo compara con las demás ocupaciones.

Dentro de los oficios los puestos de mayor calificación, como oficiales, técnicos e ingenieros tecnológicos, la demanda se mantuvo estable: en el último año móvil hubo una variación interanual de apenas 0,4%, es decir que aún en un contexto de bajo crecimiento económico, se ve un mayor nivel de dinamismo que en otros sectores.

Por otro lado, los puestos que sí sintieron una baja mayor fueron los de menor nivel de especialización que experimentaron una caída de 13,4% en el último año móvil.

Según el informe, esto se condice con lo que sucede en otras áreas de actividad y en periodos de bajo crecimiento económico y escenarios de incertidumbre donde los empleadores priorizan la contratación de trabajadores más especializados y autónomos.